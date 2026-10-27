Unicode 19.0: Diese fünf neuen Emojis sind für 2027 geplant

Das Unicode Consortium hat fünf neue Emoji-Kandidaten für 2027 vorgestellt und könnte damit die bislang kleinste Erweiterung veröffentlichen.

Die Vorschläge gehören zur geplanten Version Emoji 19.0, die voraussichtlich im September 2027 verabschiedet wird. Noch handelt es sich um einen ersten Entwurf. Bis zur endgültigen Freigabe können einzelne Symbole verändert, gestrichen oder ersetzt werden.

Emoji 19.0: Diese fünf neuen Symbole sind geplant

Die aktuelle Auswahl umfasst vier vollständig neue Emojis und eine zusätzliche Variante eines bestehenden Symbols. Laut Emojipedia stehen folgende Kandidaten auf der Liste:

Geier: Ein großer Greifvogel, der sich überwiegend von Aas ernährt.

Ein großer Greifvogel, der sich überwiegend von Aas ernährt. Verzierte Flasche: Ein dekoratives Gefäß, etwa für Tränke, Öle oder Elixiere.

Ein dekoratives Gefäß, etwa für Tränke, Öle oder Elixiere. Orchidee: Eine weitere Blume für die Emoji-Auswahl.

Eine weitere Blume für die Emoji-Auswahl. Inukshuk: Eine Steinstruktur aus der Kultur der Inuit, die unter anderem zur Orientierung dient.

Eine Steinstruktur aus der Kultur der Inuit, die unter anderem zur Orientierung dient. Nach rechts blickende Augen: Eine neue Blickrichtung für das bekannte Augen-Emoji.

Sollten alle fünf Vorschläge angenommen werden, würde die Gesamtzahl der von Unicode empfohlenen Emojis auf 3.977 steigen. Gleichzeitig wäre Emoji 19.0 die kleinste Erweiterung überhaupt. Der bisherige Tiefstwert stammt aus dem Jahr 2024 mit acht neuen Emojis.

Zum Vergleich: Emoji 17.0 brachte 2025 insgesamt 163 Ergänzungen. Allerdings waren darunter lediglich sieben vollständig neue Motive. Die übrigen bestanden aus Varianten und Kombinationen bereits vorhandener Symbole.

Bis die neuen Emojis tatsächlich auf iPhones und Android-Smartphones auftauchen, dürfte es ohnehin dauern. Apple, Google und Samsung müssen die freigegebenen Symbole zunächst selbst gestalten und in ihre Systeme integrieren. Das kann mehrere Monate bis zu einem Jahr beanspruchen.

Die kleine Auswahl ist durchaus bemerkenswert. Unicode prüft neue Vorschläge inzwischen sehr selektiv und berücksichtigt dabei unter anderem deren möglichen Nutzen und die erwartete Verwendung. Mehr Emojis bedeuten schließlich nicht automatisch bessere Kommunikation.

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