Unlimited Mobile verbessert seine Black-Week-Angebote und bietet unbegrenztes 5G-Datenvolumen jetzt ab 14,99 Euro monatlich an.

Nachdem Unlimited Mobile bereits mit seinen Black-Week-Tarifen gestartet ist, legt der Anbieter nun nach. Der Unlimited Advanced mit 24 Monaten Laufzeit kostet ab sofort 14,99 Euro monatlich. Außerdem entfällt die Anschlussgebühr jetzt auch bei allen monatlich kündbaren Varianten.

Unlimited Mobile: Alle Tarife und Preise im Überblick

Alle sechs Angebote nutzen das o2-Netz und enthalten unbegrenztes 5G-Datenvolumen. Unterschiede gibt es bei der maximalen Geschwindigkeit, dem monatlichen Preis und der Vertragslaufzeit.

Monatlich kündbare Tarife:

Unlimited Advanced: 50 Mbit/s für 16,99 Euro monatlich

Unlimited M: 100 Mbit/s für 21,99 Euro monatlich

Unlimited L: 300 Mbit/s für 29,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: jeweils 0 Euro

Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit:

Unlimited Advanced: 50 Mbit/s für 14,99 Euro monatlich

Unlimited M: 100 Mbit/s für 19,99 Euro monatlich

Unlimited L: 300 Mbit/s für 27,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: jeweils 0 Euro

Was bringen die verbesserten Konditionen?

Besonders interessant ist der Unlimited Advanced für 14,99 Euro. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten entstehen bei unverändertem Monatspreis Gesamtkosten von 359,76 Euro. Dafür ist die maximale Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s begrenzt.

Wer sich nicht zwei Jahre binden möchte, zahlt für denselben Tarif monatlich 2 Euro mehr. Dafür bleibt die Kündigung monatlich möglich. Es fällt auch bei dieser Variante keine einmalige Anschlussgebühr an.

Für Nutzer, die regelmäßig große Datenmengen verbrauchen, sind die Unlimited-Angebote von Unlimited Mobile damit eine interessante Option. Entscheidend bleibt neben der gewünschten Geschwindigkeit vor allem, ob die längere Vertragsbindung infrage kommt.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗