Vier neue Telekom MagentaZuhause-Tarife mit Cashback starten bei LogiTel

LogiTel bietet vier neue Telekom MagentaZuhause-Tarife mit bis zu 530 Euro Cashback und einem zusätzlichen Online-Bonus an.

Im Mittelpunkt steht MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload. Ohne TV-Paket ergibt sich über 24 Monate ein rechnerischer Effektivpreis von 24,74 Euro monatlich. Mit MagentaTV stehen drei weitere Varianten zur Auswahl.

Telekom MagentaZuhause L: Vier Angebote im Überblick

Alle Tarife kosten in den ersten drei Monaten 9,95 Euro monatlich. Danach unterscheiden sich die Grundgebühren je nach gebuchtem TV-Paket.

Die Angebote im Überblick:

MagentaZuhause L: 385 Euro Cashback, effektiv 24,74 Euro monatlich. Zum Angebot

385 Euro Cashback, effektiv 24,74 Euro monatlich. Zum Angebot Mit MagentaTV Smart: 475 Euro Cashback, effektiv 29,24 Euro monatlich. Zum Angebot

475 Euro Cashback, effektiv 29,24 Euro monatlich. Zum Angebot Mit MagentaTV SmartStream: 500 Euro Cashback, effektiv 31,83 Euro monatlich. Zum Angebot

500 Euro Cashback, effektiv 31,83 Euro monatlich. Zum Angebot Mit MagentaTV MegaStream: 530 Euro Cashback, effektiv 41,20 Euro monatlich. Zum Angebot

Zusätzlich gewährt die Telekom bei allen vier Varianten einen Online-Bonus von 100 Euro, der über die MeinMagenta-App beantragt und anschließend mit einer Telekom-Rechnung verrechnet wird.

Cashback muss aktiv beantragt werden

Für das LogiTel-Cashback muss die erste vollständige Telekom-Rechnung innerhalb von zwölf Wochen ab Rechnungsdatum eingereicht werden. Die Auszahlung erfolgt nach Eingang der Anbieterprovision bei LogiTel innerhalb von vier Wochen.

Die reguläre Anschlussgebühr beträgt einmalig 69,95 Euro. Sie entfällt, wenn ein unmittelbar zuvor beendeter Telekom-Anschluss am selben Standort in den neuen Vertrag übernommen wird. Das kann auch einen über einen Fremdanbieter bereitgestellten Anschluss betreffen.

Gleiches gilt bei der Umstellung eines bisherigen Telekom-Standard- oder Universal-Anschlusses auf einen IP-basierten Anschluss. Nach 24 Monaten liegen die monatlichen Grundpreise zwischen 49,95 und 79,95 Euro.

Die Angebote sind vor allem für Kunden interessant, die den Cashback-Prozess zuverlässig erledigen und ihre Vertragskosten über die gesamte Laufzeit betrachten. Wer dauerhaft günstig surfen möchte, sollte insbesondere die deutlich höheren Preise nach dem zweiten Vertragsjahr berücksichtigen.

Zu allen Telekom-Tarifen mit Cashback →

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