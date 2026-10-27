Vodafone erhöht Kabel-Upload für Geschäftskunden auf 100 Mbit/s

Vodafone erhöht die maximale Upload-Geschwindigkeit seiner Business-Kabeltarife dauerhaft von 75 auf 100 Mbit/s.

Die Verbesserung betrifft die Tarife Red Business Internet & Phone Cable und soll Unternehmen vor allem beim Hochladen großer Dateien, bei Cloud-Anwendungen und Videokonferenzen zugutekommen. Laut Vodafone ist der Upload damit bis zu 2,5-mal schneller als bei einem DSL-Anschluss mit maximal 40 Mbit/s.

Vodafone Business: Mehr Upload und günstigere Einstiegspreise

Parallel zur technischen Aufwertung startet Vodafone eine Preisaktion für Neukunden. Je nach gewähltem Tarif kostet der Anschluss in den ersten sechs oder neun Monaten 19,90 Euro monatlich. Danach gelten die regulären Preise ab 34,90 Euro pro Monat.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bis zu 100 Mbit/s Upload statt bisher maximal 75 Mbit/s

Dauerhafte Erhöhung der maximalen Upload-Geschwindigkeit

Aktionspreis von 19,90 Euro für sechs oder neun Monate

FRITZ!Box Premium Business Router in allen Tarifen kostenlos enthalten

Preisaktion für Neuabschlüsse bis zum 27. Januar 2027

Allerdings profitieren nicht alle Standorte automatisch von der höheren Geschwindigkeit. Wo technisch weiterhin nur 75 Mbit/s im Upload möglich sind, bleibt es bei diesem Wert. Vodafone weist die jeweils verfügbare Bandbreite in der Verfügbarkeitsprüfung, der Vertragszusammenfassung und der Auftragsbestätigung aus.

Die höhere Upload-Geschwindigkeit bleibt auch nach Ablauf der Preisaktion bestehen. Gerade für Unternehmen, die regelmäßig größere Datenmengen übertragen, ist das eine durchaus relevante Verbesserung. Vor einem Vertragsabschluss lohnt sich allerdings ein genauer Blick auf die tatsächlich verfügbare Geschwindigkeit und die Kosten nach der Rabattphase.

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