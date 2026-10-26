Mobilität

Volvo: Die neue Elektro-Hoffnung macht noch Probleme

Oliver Schwuchow
Von

Mit dem Volvo EX60 bringen die Schweden endlich eine vollelektrische Version ihres Bestsellers auf den Markt und das mit einer ganz neuen Plattform, die für Elektroautos entwickelt wurde, SPA3. Doch genau diese bereitet noch Probleme.

Die Bestellbücher für den EX60 sind voll, so Volvo, über 50.000 sind interessiert, bisher wurden aber nur knapp 5.000 Einheiten produziert. Der Umstieg auf die neue Plattform ist komplexer als gedacht, vor allem bei den Akkus, so Volvo.

Es wird noch eine Weile dauern, bis sich der EX60 auf die Geschäftszahlen von Volvo auswirkt, dann auch positiv, aber aktuell gibt es noch Probleme. Volvo ist allerdings optimistisch, dass man die ersten Probleme schon sehr bald lösen wird.

Ich habe mich schon gefragt, wo die ganzen Berichte zum EX60 bleiben, ich werde mir das Auto auch erst 2027 anschauen, aber vermutlich hält Volvo sich damit vor dem Jahreswechsel etwas zurück und hofft, dass die Lage ab 2027 besser wird.

Mobilität · 26. Oktober 2026

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