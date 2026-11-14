Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern

Ein Praxistest von ZDF WISO mit vier Fachbetrieben zeigt erhebliche Unterschiede bei der Beratung zur Installation von Wallboxen für Elektroautos.

Wer sein Elektroauto zu Hause laden möchte, benötigt neben einer geeigneten Wallbox in der Regel auch einen Elektriker für die fachgerechte Installation. Doch auf die Empfehlungen der Fachbetriebe ist offenbar nicht immer Verlass. Ein Videobeitrag untersucht mit versteckter Kamera, wie kompetent und sicher Kunden tatsächlich beraten werden.

Dafür besuchen Lockvögel verschiedene Handwerksbetriebe. Ein Elektromeister und Sachverständiger bewertet anschließend die Aussagen und Empfehlungen. Die Ergebnisse reichen von vorbildlicher Beratung bis hin zu potenziell brandgefährlichen Installationsvorschlägen.

Wallbox-Installation: Vier Fachbetriebe im Praxistest

Bei den getesteten Betrieben treten unterschiedliche Probleme und Beratungsschwerpunkte auf. Unter anderem geht es um die Kombination mit einer Photovoltaikanlage, den vorhandenen Zählerschrank und die Möglichkeiten des bidirektionalen Ladens. Dabei kann ein Elektroauto grundsätzlich auch Energie zurückgeben, sofern Fahrzeug und Ladeinfrastruktur diese Funktion unterstützen.

Besonders kritisch fallen Empfehlungen auf, bei denen Brandschutzfragen oder wichtige technische Vorgaben nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ein Betrieb schlägt sogar eine riskante Montagelösung vor.

Diese Themen behandelt der Praxistest:

Beratung zu Photovoltaik und vorhandener Elektroinstallation

Möglichkeiten des bidirektionalen Ladens

Brandschutz und sichere Wallbox-Montage

Unterschiede bei Fachwissen, Empfehlungen und Preisen

Kosten sowie Anmeldung und Genehmigung einer Wallbox

Der Beitrag erklärt außerdem, worauf Verbraucher bei der Auswahl eines Elektrikers achten sollten. Auch die Frage, wann eine Wallbox lediglich beim Netzbetreiber angemeldet werden muss und wann eine Genehmigung erforderlich ist, wird behandelt.

Gerade bei einer Wallbox lohnt es sich, Angebote nicht ausschließlich anhand des Preises zu vergleichen. Eine fachgerechte Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation und nachvollziehbare Empfehlungen sind mindestens ebenso wichtig. Schließlich soll die Ladestation über viele Jahre zuverlässig und vor allem sicher funktionieren.

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