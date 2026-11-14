Wallbox-Installation: Praxistest zeigt große Unterschiede bei Elektrikern
Ein Praxistest von ZDF WISO mit vier Fachbetrieben zeigt erhebliche Unterschiede bei der Beratung zur Installation von Wallboxen für Elektroautos.
Wer sein Elektroauto zu Hause laden möchte, benötigt neben einer geeigneten Wallbox in der Regel auch einen Elektriker für die fachgerechte Installation. Doch auf die Empfehlungen der Fachbetriebe ist offenbar nicht immer Verlass. Ein Videobeitrag untersucht mit versteckter Kamera, wie kompetent und sicher Kunden tatsächlich beraten werden.
Dafür besuchen Lockvögel verschiedene Handwerksbetriebe. Ein Elektromeister und Sachverständiger bewertet anschließend die Aussagen und Empfehlungen. Die Ergebnisse reichen von vorbildlicher Beratung bis hin zu potenziell brandgefährlichen Installationsvorschlägen.
Wallbox-Installation: Vier Fachbetriebe im Praxistest
Bei den getesteten Betrieben treten unterschiedliche Probleme und Beratungsschwerpunkte auf. Unter anderem geht es um die Kombination mit einer Photovoltaikanlage, den vorhandenen Zählerschrank und die Möglichkeiten des bidirektionalen Ladens. Dabei kann ein Elektroauto grundsätzlich auch Energie zurückgeben, sofern Fahrzeug und Ladeinfrastruktur diese Funktion unterstützen.
Besonders kritisch fallen Empfehlungen auf, bei denen Brandschutzfragen oder wichtige technische Vorgaben nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ein Betrieb schlägt sogar eine riskante Montagelösung vor.
Diese Themen behandelt der Praxistest:
- Beratung zu Photovoltaik und vorhandener Elektroinstallation
- Möglichkeiten des bidirektionalen Ladens
- Brandschutz und sichere Wallbox-Montage
- Unterschiede bei Fachwissen, Empfehlungen und Preisen
- Kosten sowie Anmeldung und Genehmigung einer Wallbox
Der Beitrag erklärt außerdem, worauf Verbraucher bei der Auswahl eines Elektrikers achten sollten. Auch die Frage, wann eine Wallbox lediglich beim Netzbetreiber angemeldet werden muss und wann eine Genehmigung erforderlich ist, wird behandelt.
Gerade bei einer Wallbox lohnt es sich, Angebote nicht ausschließlich anhand des Preises zu vergleichen. Eine fachgerechte Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation und nachvollziehbare Empfehlungen sind mindestens ebenso wichtig. Schließlich soll die Ladestation über viele Jahre zuverlässig und vor allem sicher funktionieren.
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Das hätte ich auch in der TV Zeitung lesen können. Viel Text für nichts
Diese destruktive Art einzelner ist wirklich langsam nervig. Hier wird ein interessantes Video mal geteilt, genau wie man es in so einem Blog erwartet, und irgendjemand heult immer gleich wieder rum.
Ich komme aus einer Zeit, in der man aus Blogs/ Medien noch Inhalt bekommen hat und nicht nur Click Baits um schnell an ein paar Euros zu kommen. Man kann doch seine Kritik äußern, dass die aktuelle Medienlandschaft einiger sich nur noch um das Monetäre dreht und die Qualität auf der Strecke bleibt.