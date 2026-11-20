Die europäische Bezahlmethode Wero baut ihre Akzeptanzstellen aus und ist inzwischen bei Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertreten.

Der Zahlungsdienstleister PAYONE nennt mehrere bekannte Unternehmen, die Wero bereits in ihre Bezahlprozesse integriert haben. Darunter sind Anbieter aus dem Tourismus, dem Online-Handel und der Unterhaltungsbranche. Für Kunden bedeutet das vor allem mehr Möglichkeiten, direkt über das eigene Bankkonto zu bezahlen.

Wero: Diese Unternehmen akzeptieren die Bezahlmethode

Zu den von PAYONE genannten Akzeptanzstellen gehören:

Hansa-Park: Freizeit- und Themenpark in Deutschland

Freizeit- und Themenpark in Deutschland a&o Hostels: Europäische Hostelkette

Europäische Hostelkette Lautsprecher Teufel: Anbieter von Audioprodukten

Anbieter von Audioprodukten Music Store professional: Fachhändler für Musikinstrumente und Equipment

Fachhändler für Musikinstrumente und Equipment Rubart: Online-Baufachmarkt für Werkzeuge

Die Beispiele zeigen, dass Wero nicht mehr nur für Zahlungen zwischen Privatpersonen interessant ist. Auch Händler und Dienstleister nehmen die europäische Bezahlalternative zunehmend in ihr Angebot auf.

Allerdings handelt es sich hier um Referenzkunden von PAYONE. Eine vollständige Übersicht sämtlicher Wero-Akzeptanzstellen oder konkrete Nutzungszahlen liefert das Unternehmen nicht.

Wero soll für Händler einfach einzubinden sein

PAYONE ermöglicht die Integration über sein bestehendes Payment Gateway. Händler können Wero darüber als zusätzliche Bezahlmethode aktivieren, ohne ihre Zahlungsabwicklung grundsätzlich umstellen zu müssen.

Music Store professional beschreibt die technische Anbindung als besonders unkompliziert. Laut dem Unternehmen gehörte sie zu den schnellsten Integrationen, die man bisher umgesetzt habe.

Für Wero ist die wachsende Händlerakzeptanz entscheidend. Eine zusätzliche Bezahlmethode bringt Kunden schließlich wenig, wenn sie beim Einkauf kaum angeboten wird.

Die genannten Unternehmen decken immerhin recht unterschiedliche Branchen ab. Wie häufig Kunden dort tatsächlich mit Wero bezahlen, verrät PAYONE allerdings nicht. Zwischen einer angebotenen Bezahlmethode und ihrer regelmäßigen Nutzung liegt bekanntlich noch ein Unterschied.

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