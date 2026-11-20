Wero-Akzeptanzstellen: Hansa-Park, Teufel, a&o Hostels und weitere Anbieter dabei
Die europäische Bezahlmethode Wero baut ihre Akzeptanzstellen aus und ist inzwischen bei Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertreten.
Der Zahlungsdienstleister PAYONE nennt mehrere bekannte Unternehmen, die Wero bereits in ihre Bezahlprozesse integriert haben. Darunter sind Anbieter aus dem Tourismus, dem Online-Handel und der Unterhaltungsbranche. Für Kunden bedeutet das vor allem mehr Möglichkeiten, direkt über das eigene Bankkonto zu bezahlen.
Wero: Diese Unternehmen akzeptieren die Bezahlmethode
Zu den von PAYONE genannten Akzeptanzstellen gehören:
- Hansa-Park: Freizeit- und Themenpark in Deutschland
- a&o Hostels: Europäische Hostelkette
- Lautsprecher Teufel: Anbieter von Audioprodukten
- Music Store professional: Fachhändler für Musikinstrumente und Equipment
- Rubart: Online-Baufachmarkt für Werkzeuge
Die Beispiele zeigen, dass Wero nicht mehr nur für Zahlungen zwischen Privatpersonen interessant ist. Auch Händler und Dienstleister nehmen die europäische Bezahlalternative zunehmend in ihr Angebot auf.
Allerdings handelt es sich hier um Referenzkunden von PAYONE. Eine vollständige Übersicht sämtlicher Wero-Akzeptanzstellen oder konkrete Nutzungszahlen liefert das Unternehmen nicht.
Wero soll für Händler einfach einzubinden sein
PAYONE ermöglicht die Integration über sein bestehendes Payment Gateway. Händler können Wero darüber als zusätzliche Bezahlmethode aktivieren, ohne ihre Zahlungsabwicklung grundsätzlich umstellen zu müssen.
Music Store professional beschreibt die technische Anbindung als besonders unkompliziert. Laut dem Unternehmen gehörte sie zu den schnellsten Integrationen, die man bisher umgesetzt habe.
Für Wero ist die wachsende Händlerakzeptanz entscheidend. Eine zusätzliche Bezahlmethode bringt Kunden schließlich wenig, wenn sie beim Einkauf kaum angeboten wird.
Die genannten Unternehmen decken immerhin recht unterschiedliche Branchen ab. Wie häufig Kunden dort tatsächlich mit Wero bezahlen, verrät PAYONE allerdings nicht. Zwischen einer angebotenen Bezahlmethode und ihrer regelmäßigen Nutzung liegt bekanntlich noch ein Unterschied.
Mehr zum Thema: Wero
09.11.2026
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Und wenn es noch so viele Berichte zu WERO gibt… Alles Orte, wo man ganz normal mit Karte, oder bar bezahlen kann und wo man schlicht keinen „Zwischendienst“ wie WERO mit ins Boot holen muss.