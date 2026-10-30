Fintech

Wero startet als Bezahlmethode an Verkaufsautomaten

René Hesse
Von

Der Automatenhersteller Stüwer und VR Payment ermöglichen ab sofort das Bezahlen mit Wero an vernetzten Lebensmittelautomaten.

Damit lässt sich die europäische Bezahlmethode erstmals auch bei den entsprechenden Automaten des Herstellers nutzen. Unterstützt werden sogenannte sVenT-Modelle mit Touch-Display und Internetverbindung. Kunden bezahlen dabei direkt über ihr Girokonto.

Wero am Verkaufsautomaten: Bezahlen per QR-Code

Interessant ist die technische Umsetzung. Obwohl Wero noch keine eigene Point-of-Sale-Lösung gestartet hat, funktioniert die Bezahlung bereits vor Ort. Stüwer und VR Payment nutzen dafür die bestehende E-Commerce-Infrastruktur von Wero.

Der Bezahlvorgang läuft folgendermaßen ab:

  • Der Kunde wählt seine gewünschte Ware am Automaten aus.
  • Als Bezahlmethode wird Wero ausgewählt.
  • Ein dynamischer QR-Code erscheint auf dem Touch-Display.
  • Der Kunde scannt den Code mit einer Wero-fähigen Banking-App und bestätigt die Zahlung.
  • Nach erfolgreicher Zahlungsbestätigung gibt der Automat die Ware aus.

Zusätzliche Bezahlhardware ist dafür nicht erforderlich. Da die unterstützten Stüwer-Automaten bereits online sind, können Betreiber Wero aus der Ferne aktivieren lassen. Ein Umbau oder Technikerbesuch entfällt.

Voraussetzung ist lediglich eine entsprechende Zusatzvereinbarung mit VR Payment. Gerade für Automaten ohne bisheriges Kartenterminal eröffnet das eine weitere Möglichkeit, bargeldlose Zahlungen anzunehmen. Bei vorhandener Kartenakzeptanz kommt Wero als zusätzliche Option hinzu.

Stüwer und VR Payment arbeiten bereits seit Jahren zusammen, unter anderem bei Zahlungslösungen für REGIOMAT und HOTELMAT.

Bemerkenswert finde ich vor allem, dass Wero hier schon im stationären Verkauf funktioniert, bevor die eigentliche POS-Lösung verfügbar ist. Die Nutzung der E-Commerce-Technik macht das möglich und erspart Automatenbetreibern zusätzliche Hardware.

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