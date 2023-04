Withings Body Scan ausprobiert: Mehr smarte Waage geht nicht

Withings begleitet mich schon seit vielen Jahren im Alltag, in unserem Bad stehen die Waagen der Marke schon seit den ersten Tagen, als es nur ein Modell gab. Die Marke hat in den letzten Jahren viel „erlebt“, denn es folgte ein kurzer Ausflug zu Nokia, die dann doch kein Interesse mehr hatten. Jetzt ist man wieder unabhängig.

Es hat eine Weile gedauert, doch so langsam sieht man das neue Portfolio aus dem Hause Withings und die Body Scan ist das neue Spitzenmodell für stolze 400 Euro.

Eine smarte Waage für 400 Euro, was?

Was wird euch geboten? Neben eurem Gewicht (mit Verlauf) gibt es Körperfett, es gibt die Muskelmasse, das Viszeralfett, ein 6-Kanal (!) EKG, den Puls, die PWG, das Gefäßalter, einen Nervengesundheitswert und man kann noch das Wetter sehen.

Das alles wird auf einem wirklich schönen Display dargestellt, mir ist keine Waage mit einer so hübschen Darstellung bekannt. Weitere Werte wie BMI (der in meinen Augen kompletter Schwachsinn ist), Wasseranteil und Knochenmasse gibt es auch.

Die App ist gut und seit vielen Jahren zuverlässig, ich lasse meine Daten auch an Apple Health schicken und bekomme so eine perfekte Übersicht geboten. Meine Frau ist außerdem auch als Nutzer angelegt und lustigerweise auch unser Kater, der gerne mal auf der Waage sitzt und den diese als eigenen Nutzer gespeichert hat.

Daten werden über WLAN abgeglichen und es gibt auch Updates.

In der App findet man die Daten hübsch aufbereitet, wobei es nur bedingt gute Hinweise für Veränderungen (z.B. bei Übergewicht) gibt. Withings wäre da nicht meine erste Anlaufstelle, die Technik dient für mich eigentlich nur zur Analyse.

Ich sehe aber schon die Kommentare vor mir: 400 Euro? Das ist doch irre.

Was ist einem die eigene Gesundheit wert?

Richtig, ich will euch da nicht widersprechen. Das ist absoluter Luxus, aber ich lese solche Kommentare auch nicht unter einem Post zu einem AMG, einem iPhone 14 Pro Max oder einer Xbox. Natürlich sind das alles Luxusprodukte, die keiner so wirklich benötigt. Die Frage ist nur: In welchen Bereich möchte man Geld stecken?

Und ist die Gesundheit nicht der wichtigste Bereich bei Technik im Leben?

Grundsätzlich empfehle ich meistens das günstige Modell von Withings, denn die Angaben zu Körperfett und Co. sind nicht wirklich zuverlässig bei solchen Waagen.

Doch die Withings Body Scan geht mehr in Richtung Health als Fitness und da wird es schon etwas komplexer bei der Einschätzung. Ein 6-Kanal EKG jeden Morgen kann für gewisse Menschen so wichtig sein, dass 400 Euro lächerlich wenig sind.

Ich kenne viele Menschen, die sowas monatlich für ein geleastes Auto zahlen.

Zum Akku kann ich an dieser Stelle übrigens nichts sagen, da dieser ein Jahr hält und ich weit davon entfernt bin. Geladen wird aber über USB C, was ich gut finde.

Grundsätzlich kann ich die Withings Body Scan empfehlen, was daran liegt, dass ich mit Withings seit vielen Jahren zufrieden bin und der Marke vertraue. Ob die 400 Euro für euch aber gerechtfertigt sind, das könnt ihr nur selbst entscheiden.

Ich finde es mit Blick auf das Gesamtpaket gar nicht so extrem. Es ist für uns nur ungewohnt, dass eine Waage so viel kann und so viel Geld kostet, bei einer Apple Watch für 500 Euro denken viele Menschen, dass das preislich gut für eine Uhr ist.

Die vollständigen Details zur Body Scan gibt es übrigens direkt bei Withings.

Also, mein Fazit? Sehr gute Waage bisher, auch wenn es mich an manchen Tagen „nervt“, wenn ich mittlerweile nicht nur 5 Sekunden, sondern teilweise eine Minute (mit EKG) auf der Waage stehe. Doch so hole ich mir jeden Tag meinen Check am Morgen ab und sehe, in welche Richtung sich die Werte (z.B. einer Diät) entwickeln.

Eine grundsätzliche Empfehlung fällt mir aber aus den oben genannten Gründen schwer, da es ungewohnt viel Geld für eine Waage ist. Und viele Menschen geben bei Gesundheit etwas weniger als bei Entertainment aus. Ich sehe das anders.

