X-Sense reduziert Rauchmelder und Sensoren um bis zu 46 Prozent

X-Sense bietet am 6. und 7. Oktober zahlreiche Rauchmelder und Smart-Home-Produkte mit bis zu 46 Prozent Rabatt an.

Die Angebote laufen im Rahmen der Prime Deal Days und umfassen insgesamt 20 Produkte. Den höchsten prozentualen Rabatt gibt es beim Rauch- und CO-Melder SC07-WX-1. Er kostet 30,45 statt 55,99 Euro und ist damit laut Anbieter 46 Prozent günstiger.

X-Sense reduziert Rauchmelder, Sensoren und Smart Home

Neben klassischen Rauchmeldern sind vernetzte Modelle, Kohlenmonoxid-Melder, Wasserleckmelder, Thermo-Hygrometer und Smart-Home-Sensoren im Angebot. Preislich beginnt die Aktion bereits bei 11,24 Euro.

Zu den auffälligsten Angeboten gehören:

Rauchmelder XS0G für 11,24 statt 14,99 Euro

SC07-WX-1 für 30,45 statt 55,99 Euro, 46 Prozent Rabatt

Basisstation SBS50 für 17,33 statt 29,99 Euro, 42 Prozent Rabatt

Thermo-Hygrometer STH53 für 37,04 statt 59,99 Euro, 38 Prozent Rabatt

Türsensor SDS0A für 17,10 statt 26,99 Euro, 37 Prozent Rabatt

Auch größere Sets sind reduziert. Das Dreierpack SC07-W kostet 88,19 Euro, während der vernetzte XS0B-MR121 mit Sprachalarm für 209,99 statt 279,99 Euro angeboten wird. Die Rabatte liegen hier bei 30 beziehungsweise 25 Prozent.

Zu allen X-Sense-Angeboten →

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