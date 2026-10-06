X-Sense reduziert Rauchmelder und Sensoren um bis zu 46 Prozent
X-Sense bietet am 6. und 7. Oktober zahlreiche Rauchmelder und Smart-Home-Produkte mit bis zu 46 Prozent Rabatt an.
Die Angebote laufen im Rahmen der Prime Deal Days und umfassen insgesamt 20 Produkte. Den höchsten prozentualen Rabatt gibt es beim Rauch- und CO-Melder SC07-WX-1. Er kostet 30,45 statt 55,99 Euro und ist damit laut Anbieter 46 Prozent günstiger.
X-Sense reduziert Rauchmelder, Sensoren und Smart Home
Neben klassischen Rauchmeldern sind vernetzte Modelle, Kohlenmonoxid-Melder, Wasserleckmelder, Thermo-Hygrometer und Smart-Home-Sensoren im Angebot. Preislich beginnt die Aktion bereits bei 11,24 Euro.
Zu den auffälligsten Angeboten gehören:
- Rauchmelder XS0G für 11,24 statt 14,99 Euro
- SC07-WX-1 für 30,45 statt 55,99 Euro, 46 Prozent Rabatt
- Basisstation SBS50 für 17,33 statt 29,99 Euro, 42 Prozent Rabatt
- Thermo-Hygrometer STH53 für 37,04 statt 59,99 Euro, 38 Prozent Rabatt
- Türsensor SDS0A für 17,10 statt 26,99 Euro, 37 Prozent Rabatt
Auch größere Sets sind reduziert. Das Dreierpack SC07-W kostet 88,19 Euro, während der vernetzte XS0B-MR121 mit Sprachalarm für 209,99 statt 279,99 Euro angeboten wird. Die Rabatte liegen hier bei 30 beziehungsweise 25 Prozent.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
06.10.26 · Schnäppchen
06.10.26 · Smart Home
06.10.26 · Schnäppchen
06.10.26 · Unterhaltung
01.10.26 · Gaming
06.10.26 · Tarife
06.10.26 · Fintech
29.09.26 · Schnäppchen · Update
06.10.26 · Schnäppchen
01.09.26 · Schnäppchen · Update