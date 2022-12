Xbox Series X: Mein Spiel des Jahres

Bei der Nintendo Switch und Sony PlayStation 5 fiel es mir in diesem Jahr relativ leicht, ein Spiel des Jahres zu wählen. Also nicht leicht, aber es gab viele und gute Exklusivtitel. Bei der Xbox Series X sah das leider ganz anders aus. Und daher ist mein Spiel des Jahres genau genommen kein Spiel, welches 2022 erschien.

Ich habe mich für Forza Horizon 5 entschieden, was zwar Ende 2021 veröffentlicht wurde, mich aber 2022 immer wieder begleitet hat. Es ist ein sehr gutes Rennspiel und wurde super von den Entwicklern gepflegt. Alle anderen Spiele, die ich auf der Xbox (dank Xbox Game Pass) gespielt habe, sind keine Exklusivspiele gewesen.

Als ich über das Jahr und die Konsolen nachgedacht habe, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden. Pandemie hin oder her, da ist nach einem guten Start der Konsole in diesem Jahr eine heftige Lücke entstanden. Ohne den Xbox Game Pass und Forza Horizon 5 wäre die Xbox vielleicht gar nicht in Betrieb gewesen.

Schade, denn es war 2020 und 2021 ein guter Start. Ich hoffe, dass 2023 besser wird und ich Ende 2023 genau überlegen muss, welcher Exklusivtitel denn jetzt mein Highlight war. Von Starfield erwarte ich daher viel, wobei ich nicht weiß, ob die Erwartungen nach einem so mageren Xbox-Jahr da mittlerweile zu groß sind.

Naja, wir werden sehen, daher tut es mir leid, ein richtiges Spiel des Jahres habe ich bei der Xbox in diesem Jahr nicht. Doch es bleibt dabei: Der Xbox Game Pass ist das große Highlight, auch wenn AAA-Exklusivspiele von Microsoft fehlten. So habe ich immerhin ein paar Spiele kennengelernt, die ich mir sonst nicht gekauft hätte.

Immerhin kann man die Xbox Series X mittlerweile ganz normal kaufen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->