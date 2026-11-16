100 GB für 9,99 Euro: klarmobil startet seine Black Week

Der Mobilfunkanbieter klarmobil startet seine Black Week mit neuen 5G-Tarifen im Vodafone-Netz ab 9,99 Euro monatlich.

Im Rahmen der Aktion stehen drei Datenpakete mit 100, 200 oder 400 GB zur Auswahl. Alle Tarife bieten eine maximale Geschwindigkeit von 100 Mbit/s und sind wahlweise mit 24 Monaten Mindestlaufzeit oder monatlich kündbar erhältlich. Für die zusätzliche Flexibilität werden jeweils 2 Euro mehr pro Monat fällig.

klarmobil Black Week: Die Tarife im Überblick

Wer sich für einen Vertrag mit 24 Monaten Mindestlaufzeit entscheidet, erhält folgende Konditionen:

100 GB 5G: 9,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 14,99 Euro

9,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 14,99 Euro 200 GB 5G: 14,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 19,99 Euro

14,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 19,99 Euro 400 GB 5G: 19,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 24,99 Euro

19,99 Euro monatlich, ab Monat 25 dann 24,99 Euro Netz: Vodafone mit 5G und bis zu 100 Mbit/s

Vodafone mit 5G und bis zu 100 Mbit/s Anschlusspreis: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Mindestlaufzeit: 24 Monate

Die Black Week-Tarife von klarmobil sind alternativ ohne lange Vertragsbindung erhältlich. Hier gelten folgende Monatspreise:

100 GB 5G: 11,99 Euro, ab Monat 25 dann 14,99 Euro

11,99 Euro, ab Monat 25 dann 14,99 Euro 200 GB 5G: 16,99 Euro, ab Monat 25 dann 19,99 Euro

16,99 Euro, ab Monat 25 dann 19,99 Euro 400 GB 5G: 21,99 Euro, ab Monat 25 dann 24,99 Euro

21,99 Euro, ab Monat 25 dann 24,99 Euro Netz: Vodafone mit 5G und bis zu 100 Mbit/s

Vodafone mit 5G und bis zu 100 Mbit/s Anschlusspreis: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Laufzeit: monatlich kündbar

Alle sechs Tarifvarianten sind im Aktionsportfolio enthalten.

Wie gut sind die Black Week-Konditionen?

Besonders der 100-GB-Tarif für 9,99 Euro bietet ein attraktives Verhältnis aus Datenvolumen und Grundpreis. Über die ersten 24 Monate entstehen inklusive Anschlusspreis Gesamtkosten von 249,75 Euro. Das entspricht durchschnittlich rund 10,41 Euro monatlich.

Wer regelmäßig große Datenmengen verbraucht, bekommt mit 200 oder 400 GB entsprechend mehr Spielraum. Die monatlich kündbaren Varianten sind dagegen für Kunden interessant, die sich nicht zwei Jahre binden möchten.

Wichtig ist allerdings die Preissteigerung ab dem 25. Monat. Bei den Tarifen mit Mindestlaufzeit beträgt sie jeweils 5 Euro monatlich, bei den flexiblen Varianten 3 beziehungsweise 5 Euro.

Die klarmobil-Angebote zur Black Week sind damit vor allem für Kunden mit hohem Datenverbrauch interessant. Wer seinen Vertrag länger behalten möchte, sollte die späteren Grundpreise bei der Entscheidung berücksichtigen.

Zur Aktion →

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