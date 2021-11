1&1 Cyber Week: DSL 50, DSL 100 und DSL 250 für 0 Euro in den ersten zehn Monaten

1&1 startet ab heute mit einer DSL-Aktion in die Cyber Week: So bietet 1&1 die Tarife 1&1 DSL 50, DSL 100 und DSL 250 in den ersten zehn Monaten ab sofort für einen Grundpreis von 0 Euro an.

Der Preisvorteil über die Vertragslaufzeit beträgt damit rund 400 Euro (DSL 50), 450 Euro (DSL 100) bzw. ca. 500 Euro (DSL 250). Darüber hinaus wird der Tarif Glasfaser 1.000 für 0 Euro anstatt monatlich 69,99 Euro angeboten. Die „kostenlose Grundgebühr“ in diesem Tarif gilt für sechs Monate. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil von ca. 420 Euro.



Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Informationen zum 1&1 DSL-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind unter 1und1.de verfügbar.

