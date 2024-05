DKB: Das Postfach kann jetzt mehr

Die DKB Banking-App wurde auf Version 2.17 aktualisiert. Es gibt dabei nur eine neue Funktion und kleine Verbesserungen unter der Haube.

Die DKB weist im Rahmen des neuesten Updates ihrer App darauf hin, dass das Postfach jetzt mehr kann. Das bedeutet, ab sofort finden Kunden neu angelegte Vollmachten auch in der DKB-App in ihrem Postfach. Eine relativ kleine Anpassung, die auf die neulich neu eingeführten Länder in den Karteneinstellungen folgt.

Zusätzlich zu den sichtbaren Verbesserungen arbeitet das Entwicklerteam hinter den Kulissen an der Behebung von kleinen Bugs und der Implementierung weiterer Funktionen. Dadurch wird nicht nur die Nutzererfahrung optimiert, sondern auch die Stabilität und Zuverlässigkeit der App weiter gesteigert, so der Changelog.

