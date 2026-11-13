A Better Routeplanner 8.0 bringt neue Karten und intelligente Hinweise

Der Elektroauto-Routenplaner A Better Routeplanner (ABRP) erhält mit Version 8.0 eine neue Oberfläche und eine intelligentere Routenführung.

Das Update vom 12. November 2026 bringt unter anderem überarbeitete Karten, einen neu gestalteten Fahrmodus und zusätzliche Funktionen für Apple CarPlay und Android Auto. Besonders interessant sind die neuen Hinweise auf bessere Routen und alternative Ladestopps während der Fahrt.

ABRP 8.0 optimiert Routen und Ladestopps während der Fahrt

Die Navigation prüft laufend, ob sich eine schnellere Strecke oder eine günstigere Ladeplanung ergibt. Dabei berücksichtigt ABRP neben der Fahrzeit auch den aktuellen Akkustand, die Verkehrslage und die Verfügbarkeit von Ladesäulen.

Findet die App eine sinnvolle Alternative, erscheint eine Benachrichtigung mit den möglichen Vorteilen. Fahrer können den Vorschlag direkt übernehmen oder ablehnen. Abgelehnte Empfehlungen werden anschließend für eine gewisse Zeit zurückgestellt. Die meisten Hinweise verschwinden nach spätestens 30 Sekunden automatisch.

Weitere Neuerungen in ABRP 8.0:

Neue Kartendarstellung mit besser erkennbaren Routen und Ladesäulen, auch im Dunkelmodus.

Überarbeiteter Fahrmodus mit dauerhaft sichtbarem nächsten Zwischenstopp und direktem Zugriff auf Ladeinformationen.

Neue Ansicht für CarPlay und Android Auto mit nebeneinander angeordneter Karte und Routenübersicht.

Geschwindigkeitsabhängiger Kartenzoom sowie kompakte Anzeigen für Akkustand und Geschwindigkeit.

Routen lassen sich durch Ziehen der Streckenlinie direkt auf der Karte verändern.

Auch die Bedienoberfläche wurde laut Entwickler technisch überarbeitet. Routen sollen schneller geladen werden und die App insgesamt flüssiger reagieren. Eine neue Startansicht, angepasste Fahrzeuginformationen und eine überarbeitete Suche ergänzen das Update.

Gerade die dynamische Ladeplanung dürfte im Alltag nützlich sein. Wer längere Strecken mit dem Elektroauto fährt, muss schließlich nicht nur die Entfernung im Blick behalten, sondern auch den Akkustand und die tatsächliche Verfügbarkeit der Ladepunkte. Dass ABRP diese Faktoren während der Fahrt stärker miteinander verknüpft, ist eine durchaus praktische Weiterentwicklung.

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