Mobilität

A Better Routeplanner 8.0 bringt neue Karten und intelligente Hinweise

René Hesse
Von
2 Kommentare

Der Elektroauto-Routenplaner A Better Routeplanner (ABRP) erhält mit Version 8.0 eine neue Oberfläche und eine intelligentere Routenführung.

Das Update vom 12. November 2026 bringt unter anderem überarbeitete Karten, einen neu gestalteten Fahrmodus und zusätzliche Funktionen für Apple CarPlay und Android Auto. Besonders interessant sind die neuen Hinweise auf bessere Routen und alternative Ladestopps während der Fahrt.

ABRP 8.0 optimiert Routen und Ladestopps während der Fahrt

Die Navigation prüft laufend, ob sich eine schnellere Strecke oder eine günstigere Ladeplanung ergibt. Dabei berücksichtigt ABRP neben der Fahrzeit auch den aktuellen Akkustand, die Verkehrslage und die Verfügbarkeit von Ladesäulen.

Findet die App eine sinnvolle Alternative, erscheint eine Benachrichtigung mit den möglichen Vorteilen. Fahrer können den Vorschlag direkt übernehmen oder ablehnen. Abgelehnte Empfehlungen werden anschließend für eine gewisse Zeit zurückgestellt. Die meisten Hinweise verschwinden nach spätestens 30 Sekunden automatisch.

Weitere Neuerungen in ABRP 8.0:

  • Neue Kartendarstellung mit besser erkennbaren Routen und Ladesäulen, auch im Dunkelmodus.
  • Überarbeiteter Fahrmodus mit dauerhaft sichtbarem nächsten Zwischenstopp und direktem Zugriff auf Ladeinformationen.
  • Neue Ansicht für CarPlay und Android Auto mit nebeneinander angeordneter Karte und Routenübersicht.
  • Geschwindigkeitsabhängiger Kartenzoom sowie kompakte Anzeigen für Akkustand und Geschwindigkeit.
  • Routen lassen sich durch Ziehen der Streckenlinie direkt auf der Karte verändern.

Auch die Bedienoberfläche wurde laut Entwickler technisch überarbeitet. Routen sollen schneller geladen werden und die App insgesamt flüssiger reagieren. Eine neue Startansicht, angepasste Fahrzeuginformationen und eine überarbeitete Suche ergänzen das Update.

Gerade die dynamische Ladeplanung dürfte im Alltag nützlich sein. Wer längere Strecken mit dem Elektroauto fährt, muss schließlich nicht nur die Entfernung im Blick behalten, sondern auch den Akkustand und die tatsächliche Verfügbarkeit der Ladepunkte. Dass ABRP diese Faktoren während der Fahrt stärker miteinander verknüpft, ist eine durchaus praktische Weiterentwicklung.

Mobilität · 12. November 2026

EnBW mobility+ bekommt ein großes Update: Das ist neu

Der Energieversorger EnBW stattet seine mobility+ App mit Version 9.0 aus und führt eine neue Kartenansicht für die Ladepunktsuche ein. … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    auch den aktuellen Akkustand

    Wie funktioniert das denn?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Neuhier ⇡

      In der Regel über OBD2, aber je nach Fahrzeug auch über API bzw. offizielle Apps.

      Antworten

Mehr entdecken
Volkswagen geht den „Entwicklungsprozess“ anders an
13.11.26 · Mobilität
Die Premiummarke von Stellantis ist gescheitert
13.11.26 · Mobilität
Mercedes schockt Mitarbeiter: Deutsche Standorte in Gefahr
13.11.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück – letzte Chance!
19.10.26 · Tarife · Update
Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland
12.11.26 · Mobilität
Volkswagen Bank startet Zinsanpassung für das Tagesgeldkonto
13.11.26 · Fintech
Der letzte seiner Art? Disney zeigt Trailer für neuen Pixar-Film
13.11.26 · Unterhaltung
„Wir entwickeln einen Opel“: China-Technik ist nur die Basis
12.11.26 · Mobilität
90 Cent pro Order: Eine Genossenschaftsbank überrascht mit ihrem Depot
13.11.26 · Fintech
VW ID Tiguan: Volkswagen meldet wichtigen Meilenstein
12.11.26 · Mobilität
Du bist hier: Elektro
mobiFlip / Mobilität / A Better Routeplanner 8.0 bringt neue Karten und intelligente Hinweise