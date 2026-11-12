Mobilität

EnBW mobility+ bekommt ein großes Update: Das ist neu

René Hesse
Von

Der Energieversorger EnBW stattet seine mobility+ App mit Version 9.0 aus und führt eine neue Kartenansicht für die Ladepunktsuche ein.

Das Update wird bereits verteilt und soll in den kommenden Tagen alle Nutzer erreichen. Im Mittelpunkt stehen eine bessere Übersicht über Ladepreise und zusätzliche Informationen, die bei der Auswahl einer Ladestation helfen sollen. Auch das App-Icon bekommt einen neuen Anstrich und erscheint künftig in Blau.

EnBW mobility+ 9.0: Ladepreise und Verfügbarkeit im Blick

Die überarbeitete Kartenansicht ermöglicht es Nutzern, zwischen der maximalen Ladeleistung und dem jeweils geltenden Ladepreis am Standort zu wechseln. Größere Ladeparks und EnBW-Standorte sollen zudem leichter erkennbar sein.

Zu den weiteren Neuerungen gehören:

  • Überarbeitete Suche, Favoriten und Routenplanung
  • Neue Standortvorschau mit Angaben zu Preisen, Verfügbarkeit und Steckertypen
  • Informationen zu Öffnungszeiten und weiteren Standortmerkmalen
  • Zusätzlicher Filter für Ladepunkte mit ausreichend Platz für Fahrzeuge mit Anhänger

Auch die Umkreissuche wurde angepasst. Damit lassen sich geeignete Ladestationen sowohl in der Nähe als auch am gewünschten Zielort finden. Die wichtigsten Informationen sollen direkt über die Karte erreichbar sein, ohne ständig zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen.

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EnBW bietet nach eigenen Angaben Zugang zu mehr als 900.000 Ladepunkten verschiedener Betreiber in Europa. Das eigene Schnellladenetz in Deutschland umfasst inzwischen über 9.000 Ladepunkte.

Die EnBW mobility+ App wurde seit ihrem Start 2017 mehr als 4,5 Millionen Mal heruntergeladen. Im Lade-App-Test der Stiftung Warentest (10/2026) erhielt die Android-Version die Note 1,7 und wurde Testsieger.

Gerade die direkte Anzeige der individuellen Ladepreise dürfte im Alltag hilfreich sein. Wer unterwegs zwischen mehreren Ladestationen wählen kann, muss damit nicht mehr jede Station einzeln öffnen, um die Kosten zu vergleichen.

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