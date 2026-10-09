Acer startet Notebook-Cashback mit bis zu 200 Euro Erstattung

Der Hersteller Acer startet eine Cashback-Aktion, bei der Käufer ausgewählter Notebooks bis zu 200 Euro zurückerhalten können.

Die Aktion läuft vom 9. Oktober bis zum 6. November 2026 und gilt in Deutschland sowie Österreich. Berücksichtigt werden bestimmte Modelle der Serien Aspire Go, Aspire AI und Swift. Die tatsächliche Erstattung hängt von der jeweiligen Produktnummer und Prozessorausstattung ab.

Acer Cashback: Diese Notebook-Serien sind dabei

Je nach Modell zahlt Acer zwischen 50 und 200 Euro zurück. Die Staffelung orientiert sich an der Notebook-Serie und dem verbauten Prozessor.

Die Cashback-Beträge im Überblick:

Aspire Go 14, 15, 16 und 17: 50 Euro bei Core/Ryzen 3 oder 5, 75 Euro bei Core/Ryzen 7 oder 9

Aspire 14 und 16 AI: 75 Euro bei Core/Ryzen 5 oder Snapdragon X, 125 Euro bei Core/Ryzen 7 oder 9

Swift Go, Edge, Air und X: 125 Euro bei Core/Ryzen 7 oder Snapdragon X Elite, 200 Euro bei Core/Ryzen 9

Laut Acer kostet beispielsweise das Swift Go 14 mit OLED-Display, 32 GB RAM und Intel Core Ultra 7 nach Cashback weniger als 1.200 Euro. Das Swift Air 16 mit OLED-Display und 32 GB RAM soll nach Abzug von 125 Euro sogar unter 1.000 Euro erhältlich sein.

Teilnehmende Händler sind unter anderem Amazon, MediaMarkt, Saturn, Cyberport, notebooksbilliger.de, Otto, Coolblue und der Acer Store. Insgesamt beteiligen sich 13 Händler.

Registrierung innerhalb von 14 Tagen erforderlich

Teilnehmen können volljährige Privatpersonen mit Wohnsitz und Bankverbindung in Deutschland oder Österreich. Pro Person ist nur ein Cashback-Antrag möglich. Eine Kombination mit anderen Acer-Aktionen ist ausgeschlossen.

Das Notebook muss innerhalb von 14 Kalendertagen ab Kaufdatum registriert werden, wobei der Kauftag bereits mitzählt. Erforderlich sind unter anderem die Rechnung, Fotos der Produktkennzeichnung und die Bankverbindung.

Auf de-cashback.acer.com lassen sich die teilnehmenden Modelle, Erstattungsbeträge und vollständigen Bedingungen prüfen.

Wer ohnehin ein neues Notebook kaufen möchte, kann hier durchaus sparen. Vor der Bestellung lohnt sich allerdings ein Preisvergleich, denn auch mit Cashback ist ein Aktionsgerät nicht automatisch das günstigste Angebot.

Zu den Acer Cashback-Notebooks →

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