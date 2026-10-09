Pixel 11, Honor 600 Pro und Galaxy Z Flip8: Neue Smartphone-Bundles bei DEINHANDY starten

Der Mobilfunkhändler DEINHANDY bietet ab sofort drei Smartphone-Bundles mit 50 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz an.

Im Mittelpunkt steht das Google Pixel 11 mit 256 GB Speicher. Zusammen mit dem Tarif Smart Entry Spezial kostet es monatlich 29,99 Euro. Die Angebote starten um 10 Uhr und setzen für die beworbenen Konditionen sowohl den GigaKombi- als auch den Young-Vorteil voraus.

DEINHANDY: Drei Smartphone-Deals mit 50 GB im Überblick

Alle drei Bundles enthalten einen 5G/LTE-Tarif im Vodafone-Netz. Die Unterschiede liegen vor allem bei den Gerätezuzahlungen und beim Anschlusspreis. Nach Angaben des Anbieters ergeben sich folgende Konditionen:

Die angegebenen Gesamtkosten beziehen sich auf 24 Monate und berücksichtigen jeweils 120 Euro Startguthaben sowie 6,99 Euro Versandkosten.

Besonders interessant ist die rechnerische Tarifbelastung. Zieht man den angegebenen Vergleichspreis des Smartphones von den Gesamtkosten ab, ergeben sich beim Pixel 11 minus 4,26 Euro monatlich. Beim Honor 600 Pro sind es 0,45 Euro und beim Galaxy Z Flip8 rund 2,99 Euro.

Diese Effektivpreise sind allerdings keine tatsächlichen monatlichen Grundgebühren. Sie beruhen auf den genannten Gerätevergleichspreisen und gelten nur unter den entsprechenden Voraussetzungen.

Gerade beim Pixel 11 kann sich das Bundle damit rechnen. Wer weder Young- noch GigaKombi-Vorteil nutzen kann, sollte jedoch zuerst die regulären Tarifkonditionen prüfen. Die beworbenen Effektivpreise allein reichen für einen fairen Vergleich nicht aus.

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