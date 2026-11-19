Amazon bietet zur Black Friday Woche ab sofort Google Play Guthaben mit 10 Prozent Rabatt in vier verschiedenen Wertstufen an.

Die Aktion umfasst digitale Gutscheincodes mit einem Guthaben von 15, 25, 50 oder 100 Euro. Der Rabatt wird auf den jeweiligen Gutscheinwert gewährt. Wer ohnehin Geld im Google Play Store ausgeben möchte, kann sich damit etwas Guthaben auf Vorrat sichern.

Google Play Guthaben: Diese Gutscheinwerte sind reduziert

Durch den Rabatt ergeben sich folgende Preise für die Google Play Gutscheine bei Amazon:

15 Euro Guthaben für 13,50 Euro

für 13,50 Euro 25 Euro Guthaben für 22,50 Euro

für 22,50 Euro 50 Euro Guthaben für 45 Euro

für 45 Euro 100 Euro Guthaben für 90 Euro

Die Zustellung erfolgt digital per E-Mail. Der enthaltene Gutscheincode lässt sich anschließend direkt in der Google Play Store App oder über play.google.com einlösen. Gebühren oder ein Ablaufdatum gibt es bei den Gutscheincodes von Amazon nicht.

Das Guthaben kann unter anderem für Apps und Spiele im Google Play Store verwendet werden. Gerade bei ohnehin geplanten Käufen sind die 10 Prozent Rabatt eine unkomplizierte Ersparnis.

Wichtige Einschränkungen beim Google Play Guthaben

Allerdings ist das Guthaben nicht für sämtliche Angebote von Google verwendbar. Ausgeschlossen sind insbesondere E-Books, Hardware und bestimmte Abonnements. Außerdem gelten die Gutscheine ausschließlich für den deutschen Google Play Store oder für den österreichischen Play Store. Achtet beim Kauf bitte darauf, den richtigen Gutschein zu erwerben.

Wer das reduzierte Google Play Guthaben verschenken möchte, sollte diese Einschränkung berücksichtigen. Und noch ein Hinweis: Gutscheincodes gehören nicht in fremde Hände. Google warnt ausdrücklich davor, Codes an Dritte weiterzugeben, die danach fragen. Solche Aufforderungen können Teil eines Betrugsversuchs sein.

Weitere Geschenkgutscheine bei Amazon entdecken

Neben dem Google Play Guthaben bietet Amazon auch zahlreiche Geschenkgutscheine verschiedener Händler an. Wer einen Gutschein verschenken oder selbst nutzen möchte, findet auf der Amazon-Übersichtsseite weitere Angebote. In welcher Höhe es dort Rabatte gibt, hängt vom jeweiligen Gutschein ab.

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