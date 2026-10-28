Smart Home

Amazon Echo Studio: Flaggschiff-Lautsprecher jetzt mit Kamera

Oliver Schwuchow
Von

Amazon verkauft bereits Echos mit Kamera, bisher aber meistens nur bei denen mit einem Display, weil sowas für Videotelefonie praktisch ist. Jetzt gibt es erstmals eine Kamera im Echo Studio, dem Flaggschiff-Speaker, der jedoch kein Display hat.

Der neue Amazon Echo Studio ist ab jetzt für 259,99 Euro erhältlich und kostet somit 20 Euro mehr, als der normale ohne Kamera (der im Portfolio bleibt). Optional gibt es außerdem ab heute einen neuen Stand, der euch dann 39,99 Euro kostet.

Dank der neuen „Home-Kamera“ kann man in erster Linie den Raum überwachen, so Amazon, also schauen, ob es dem Haustier gut geht und das Licht aus ist. Mit Alexa+ kann man den Speaker aber auch um Dinge bitten, wie die Regeln für ein Spiel, welches man in die Kamera hält, oder ihr könnt etwas bei Amazon bestellen.

Als Beispiel nennt Amazon eine Müslipackung, bei der euch Alexa+ dann weitere Sorten vorschlägt und auf Wunsch direkt bestellt und zu euch nach Hause liefert.

Falls ihr ein Fire TV-Gerät besitzt, dann sind damit auch Videoanrufe möglich, die Funktion kommt laut Amazon aber erst später. Der Fokus liegt aber auf der neuen „visuellen Intelligenz“ (und darauf, dass man euch Dinge bei Amazon verkauft).

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