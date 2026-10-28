Amazon stellt Echo Time mit Alexa+ und Schlaferkennung vor

Amazon bringt mit Echo Time einen smarten Wecker mit Alexa+, Touchscreen und Schlaferkennung für 214,99 Euro auf den Markt.

Das Gerät wurde speziell für den Nachttisch entwickelt und erinnert auf den ersten Blick an den Amazon Echo Spot. Es besitzt einen runden 3,2-Zoll-Touchscreen, verzichtet auf eine Kamera und bietet „Hunderte“ anpassbare Zifferblätter. Auch eine Kinderversion ist erhältlich.

Amazon Echo Time erkennt Schlafphasen ohne Wearable

Interessant ist vor allem die optionale intelligente Weckfunktion. Mithilfe der Omnisense-Technologie kombiniert Amazon Temperatur- und Präsenzsensoren mit Ultraschall zur Erkennung von Atmung und Nähe. Dadurch soll Alexa leichtere Schlafphasen erkennen und den Nutzer innerhalb eines Zeitfensters von 10 bis 60 Minuten wecken können.

Das Display simuliert morgens einen Sonnenaufgang. Abends reduziert ein Nachtmodus Helligkeit und Blaulichtanteil. Anpassbare Wecktöne beginnen leise und steigern ihre Intensität bei bis zu vier Schlummervorgängen.

Alexa+ ermöglicht zudem personalisierte Erinnerungen, Musikwiedergabe und die Steuerung kompatibler Smart-Home-Geräte. Eine Mikrofontaste und die Möglichkeit, die Schlaferkennung abzuschalten, gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Preise und Varianten im Überblick:

Die Kinderversion enthält ein Jahr Amazon Kids+ sowie das Schlummerstudio mit Inhalten von Calm und Moshi. Eltern können Schlafenszeiten über das Eltern-Dashboard festlegen.

Gut zu wissen Es gibt auch hier wieder eine Echo-Upgrade-Aktion mit vergünstigten Preisen. Seid ihr dafür berechtigt, sollte euch das direkt auf der Produktseite angezeigt werden.

Auch beim Echo Time gilt: Bestimmte Funktionen setzen Alexa+ voraus. Der Early Access ist enthalten. Anschließend bleibt Alexa+ für Prime-Kunden kostenlos, während Nicht-Prime-Kunden optional 22,99 Euro monatlich zahlen.

Mit Echo Time versucht Amazon, den klassischen Wecker um eine automatisierte Schlafroutine zu erweitern. Besonders die Schlaferkennung ohne zusätzliche Hardware klingt interessant. Ob sie im Alltag zuverlässig funktioniert, dürfte für den praktischen Nutzen entscheidender sein als die zahlreichen Zifferblätter.

Von Alexa+ würde ich mir allerdings noch nicht zu viel erhoffen. Der Assistent ist zwar nun gesprächiger und „schlauer“, hat meiner Erfahrung nach dafür nun einige Defizite im Bereich Smart-Home-Steuerung.

Merkmal Amazon Echo Time Gerätetyp Smarter Wecker mit Alexa+ Display 3,2 Zoll, rund, Touchscreen Zifferblätter Hunderte Designs, anpassbar Kamera Keine Sensorik Temperatur, Präsenzerkennung, Ultraschall Schlaferkennung Omnisense, ohne Wearable Intelligenter Wecker Weckzeitfenster von 10 bis 60 Minuten Wecktöne Anpassbar, bis zu vier Schlummervorgänge Displayfunktionen Sonnenaufgangssimulation, Nachtmodus, Blaulichtreduktion Sprachassistent Alexa mit Alexa+ Smart Home Steuerung kompatibler Geräte Datenschutz Mikrofon-Aus-Taste, Schlaferkennung deaktivierbar Farben Korallenrosa, Graphit, Weiß Preis 214,99 Euro Zubehör Verstellbarer Ständer, 39,99 Euro

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