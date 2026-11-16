Handel

Amazon: Künstliche Weihnachtsbäume für 1 Euro am 1. und 8. Dezember

René Hesse
Von
1 Kommentar

Amazon verkauft im Dezember künstliche Weihnachtsbäume mit LED-Beleuchtung für nur 1 Euro. Die Aktion ist allerdings streng limitiert.

Wer sich einen solchen Baum sichern möchte, sollte sich zwei Termine vormerken. Der Verkauf startet am 1. Dezember 2026 um 14 Uhr bei Amazon.de. Eine zweite Gelegenheit gibt es am 8. Dezember, ebenfalls um 14 Uhr.

Das Angebot gilt jeweils nur, solange der Vorrat reicht. Pro Kundenkonto kann maximal ein Weihnachtsbaum zum Aktionspreis bestellt werden. Eine Prime-Mitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich.

Amazon-Weihnachtsbaum für 1 Euro: Das steckt im Angebot

Bei dem Aktionsprodukt handelt es sich nicht um einen kleinen Dekobaum, sondern um einen künstlichen Weihnachtsbaum der Marke Pure Living. Amazon arbeitet dafür mit dem deutschen Händler BEMS Ventures zusammen.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

  • 180 Zentimeter hoher künstlicher Weihnachtsbaum
  • 400 integrierte LEDs mit warmweiß-goldenem Licht
  • Geformte Spitzen und PVC-Zweige für eine natürliche Optik
  • TÜV-zertifiziert und mit 10 Jahren Garantie

Prime-Mitglieder erhalten den Baum laut Amazon mit kostenloser Lieferung. Wer kein Prime nutzt, darf ebenfalls zugreifen.

Interessant wäre natürlich noch, wie viele Bäume Amazon tatsächlich zum Aktionspreis bereitstellt. Eine konkrete Stückzahl nennt das Unternehmen nicht. Bei einem Preis von 1 Euro dürfte die Nachfrage jedenfalls entsprechend ausfallen.

Amazon spendet Einnahmen aus der Weihnachtsaktion

Die gesamten Verkaufserlöse gehen laut Amazon an die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“. Zusätzlich will das Unternehmen den Betrag durch eine weitere Spende aufstocken. Deren Höhe wurde noch nicht genannt.

Parallel organisiert Amazon an mehreren deutschen Standorten Wunschbaum-Aktionen. Mitarbeiter erfüllen dabei Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen, die gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe vermittelt werden.

Für Kunden ist vor allem wichtig: Die Weihnachtsbaum-Aktion steht allen offen, unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft. Entscheidend dürfte sein, am jeweiligen Verkaufstag schnell genug zu bestellen. Eine Garantie, tatsächlich einen der limitierten Bäume zu bekommen, gibt es natürlich nicht.

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  1. MM 🏅
    sagt am

    Server-Test bei Amazon und den Internetknotenpunkten. Alle machen mit.

    Antworten

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