Amazon Black Friday Woche 2026 startet am 19. November

Amazon startet seine Black Friday Woche am 19. November 2026 mit über einer Million angekündigten Angeboten und bis zu 45 Prozent Rabatt.

Die Aktion läuft bis zum 30. November um 23:59 Uhr. Auf der Black-Friday-Aktionsseite von Amazon sollen unter anderem Produkte von Samsung, Bosch, De’Longhi und Ravensburger reduziert werden. Prime-Mitglieder erhalten zusätzlich exklusive Angebote.

Amazon Black Friday 2026: Angebote starten teilweise früher

Bereits am 16. November beginnen die ersten Rabattaktionen für ausgewählte Amazon-Geräte. Dazu gehören Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks, Kindle-Reader sowie Produkte von Ring und Blink. Ab dem 19. November folgen weitere Geräteangebote.

Amazon nennt unter anderem folgende Aktionen:

Bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Mode, Sportartikel und Accessoires.

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Winterbekleidung von Amazon Essentials.

Bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Amazon-Basics-Haushaltsartikel.

Zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte aus dem Amazon Retourenkauf.

Kindle-eBooks bereits ab 1,99 Euro.

Wer erstmals bei Amazon Fashion & Sports einkauft, kann außerdem einmalig 10 Euro Rabatt ab 25 Euro Einkaufswert erhalten.

Während der Black Friday Woche plant Amazon täglich zwei neue Angebotsaktionen. Vertreten sein sollen beispielsweise Philips, Braun und Dreame. Auch Marken wie Ninja, LEGO und Dyson werden angekündigt.

Preisvergleich bleibt wichtig

Laut einer von Amazon beauftragten HarrisX-Umfrage vergleichen 64 Prozent der befragten Verbraucher in Deutschland Preise häufiger als im Vorjahr. Das dürfte gerade während der Rabattaktionen sinnvoll sein.

Denn die beworbenen Nachlässe von bis zu 45 Prozent gelten nicht pauschal für das gesamte Sortiment. Wer die Amazon-Angebote nutzen möchte, sollte deshalb auch den bisherigen Marktpreis prüfen. Ein hoher Rabatt allein macht schließlich noch kein gutes Angebot.

Zur Aktion →

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