SwitchBot KI Art Frame 2 startet in drei Größen ab 149,99 Euro

Der Hersteller SwitchBot bringt mit dem KI Art Frame 2 einen digitalen Bilderrahmen mit farbigem E-Ink-Display in drei Größen auf den Markt.

Das neue Modell ist ab sofort in Europa erhältlich und kostet zwischen 199,99 und 1.599,99 Euro. Zum Start gibt es allerdings bereits Rabatte.

Zum Einsatz kommt (wie bereits bei der ersten Generation) ein E Ink Spectra 6 Display, das Umgebungslicht nutzt und ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt.

Die Bilddarstellung reicht diesmal allerdings bis zum Rahmenrand, während die Einfassung in Walnussoptik gehalten ist. Das scheint auch schon die größte Neuerung zu sein.

SwitchBot KI Art Frame 2: Preise und Funktionen

Die drei verfügbaren Größen im Überblick:

SwitchBot liefert 500 kuratierte Kunstwerke mit. Eigene Fotos lassen sich über die App hochladen und zeitgesteuert wechseln. Eine mitgelieferte microSD-Karte mit 16 GB bietet laut Hersteller Platz für rund 5.000 Bilder.

Der integrierte Akku soll bei einem täglichen Bildwechsel bis zu drei Jahre durchhalten. Die tatsächliche Laufzeit dürfte entsprechend von der Nutzung abhängen. Bilder können per WLAN auch aus der Ferne übertragen werden. Für die Steuerung stehen neben der App auch Alexa, die SwitchBot API und Home Assistant zur Verfügung.

KI erstellt Kunstwerke aus Fotos und Sprache

Über SwitchBot AI Studio lassen sich Fotos und Kinderzeichnungen beispielsweise in Ölgemälde verwandeln. Neue Motive können außerdem per Texteingabe oder Sprachbeschreibung entstehen. Die Funktion Weather Muse generiert passende Kunstwerke auf Grundlage des lokalen Wetters.

Ein Beschleunigungssensor erkennt die Ausrichtung des Rahmens automatisch. Zusätzlich gibt es einen Geschenkmodus, über den sich Bilder und persönliche Nachrichten bereits vor der ersten Einrichtung hinterlegen lassen.

Gerade die Kombination aus farbigem E-Ink-Display, lokaler Bildspeicherung und Home-Assistant-Anbindung finde ich interessant. Der große Rahmen ist allerdings eine kostspielige Angelegenheit. Für kleinere Räume dürfte deshalb vor allem die 7,1-Zoll-Version spannend sein. Zudem finde ich es schade, dass man hier nur auf eine Art von Rahmen in dieser dunklen Optik setzt. Das wirkt auf mich ziemlich altbacken.

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