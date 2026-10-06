Schnäppchen

Anker reduziert Technik zum Amazon Prime Day

René Hesse
Von
Anker Prime Powerbank für 2025

Anker reduziert zum Amazon Prime Day zahlreiche Produkte um bis zu 55 Prozent.

Die Angebote gelten rund um die Prime Days am 6. und 7. Oktober 2026. Reduziert sind unter anderem Ladegeräte, Powerbanks, Saugroboter, Sicherheitskameras, Kopfhörer und Beamer der Marken Anker, Eufy und Soundcore.

Die Deals zu Anker eufy findet ihr hier und Angebote zu Anker Soundcore gibt es hier.

Den höchsten prozentualen Rabatt gibt es laut Anker beim Soundcore Boom 3i. Der Bluetooth-Lautsprecher kostet 58,99 statt 129,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 55 Prozent.

Anker-Angebote zum Prime Day im Überblick

Zu den auffälligsten Angeboten gehören:

  • Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt: 27,99 statt 39,99 Euro
  • Eufy Mähroboter C15: 699 statt 999 Euro
  • Eufy Saug- und Wischroboter S2: 1.099 statt 1.499 Euro
  • Eufy Video Doorbell E340: 109 statt 179 Euro
  • Soundcore Sleep A30: 169 statt 249,99 Euro

Auch die Anker Prime Powerbank mit 26.000 mAh und 300 Watt ist reduziert. Sie kostet 159,99 statt 199,99 Euro. Beim Eufy Security HomeBase 3 sinkt der Preis um 39 Prozent auf 109 Euro. Alles ganz nett, wenn man es sowieso auf dem Wunschzettel hatte, aber keine Preise, die man nicht schonmal gesehen hat.

Zu allen Anker-Angeboten →

Amazon Paket 2024 Header
Schnäppchen · 6. Oktober 2026

Amazon Prime Deal Days 2026 gestartet

Amazon hat heute ein Shopping-Event für seine Prime-Kunden gestartet. Die Prime Deal Days 2026 finden nur am 6. und 7.… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Prime Video: Carolin Kebekus übernimmt LOL Staffel 8
06.10.26 · Unterhaltung
Prime Deal Days: Xiaomi reduziert Smart-TVs deutlich
06.10.26 · Schnäppchen
SwitchBot senkt bei Amazon die Preise
06.10.26 · Smart Home
XGIMI startet große Rabattaktion für 4K-Projektoren
06.10.26 · Schnäppchen
Dreame Prime Deal Days: Angebote mit bis zu 53 Prozent Rabatt
06.10.26 · Smart Home
Fitbit Edge: Das steckt im neuen Fitness-Tracker von Google
06.10.26 · Wearables
JMGO senkt Beamer-Preise um bis zu 1.456 Euro
06.10.26 · Schnäppchen
Jaguar Type 01: So sieht der elektrische Neustart aus
06.10.26 · Mobilität
Der HomePod mini 2 deutet sich bei Apple an
06.10.26 · Smart Home
Volkswagen stellt sich bei Software (mal wieder) neu auf
06.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Amazon · Deal
mobiFlip / Schnäppchen / Anker reduziert Technik zum Amazon Prime Day