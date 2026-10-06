Anker reduziert Technik zum Amazon Prime Day

Anker reduziert zum Amazon Prime Day zahlreiche Produkte um bis zu 55 Prozent.

Die Angebote gelten rund um die Prime Days am 6. und 7. Oktober 2026. Reduziert sind unter anderem Ladegeräte, Powerbanks, Saugroboter, Sicherheitskameras, Kopfhörer und Beamer der Marken Anker, Eufy und Soundcore.

Die Deals zu Anker eufy findet ihr hier und Angebote zu Anker Soundcore gibt es hier.

Den höchsten prozentualen Rabatt gibt es laut Anker beim Soundcore Boom 3i. Der Bluetooth-Lautsprecher kostet 58,99 statt 129,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 55 Prozent.

Anker-Angebote zum Prime Day im Überblick

Zu den auffälligsten Angeboten gehören:

Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt: 27,99 statt 39,99 Euro

Eufy Mähroboter C15: 699 statt 999 Euro

Eufy Saug- und Wischroboter S2: 1.099 statt 1.499 Euro

Eufy Video Doorbell E340: 109 statt 179 Euro

Soundcore Sleep A30: 169 statt 249,99 Euro

Auch die Anker Prime Powerbank mit 26.000 mAh und 300 Watt ist reduziert. Sie kostet 159,99 statt 199,99 Euro. Beim Eufy Security HomeBase 3 sinkt der Preis um 39 Prozent auf 109 Euro. Alles ganz nett, wenn man es sowieso auf dem Wunschzettel hatte, aber keine Preise, die man nicht schonmal gesehen hat.

Zu allen Anker-Angeboten →

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