Verbatim Duo X Drive: USB-Stick mit bis zu 550 MB/s und 1 TB
Der Speicherhersteller Verbatim erweitert sein Sortiment um vier USB-Stick-Serien mit USB-C, USB-A und Kapazitäten von bis zu 1 TB.
Die neuen Modelle unterscheiden sich vor allem bei Geschwindigkeit, Anschlüssen und Bauform. Preislich reicht das Angebot von 9,99 Euro für einen einfachen 16-GB-Stick bis zu 149,99 Euro für das schnellste Modell mit 1 TB Speicher. Interessant ist dabei vor allem die Kombination aus USB-C und USB-A, die bei drei der vier Produktreihen zum Einsatz kommt.
Verbatim Duo X Drive erreicht bis zu 550 MB/s
Das leistungsfähigste Modell ist der Duo X Drive mit USB 3.2 Gen 2. Verbatim nennt Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von maximal 500 MB/s. Damit bewegt sich der Stick bei den Übertragungsraten auf SSD-Niveau.
Das Metallgehäuse beherbergt sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Anschluss. Angeboten werden 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicherplatz.
Deutlich kleiner fällt der Store ’n‘ Stay Nano aus. Der USB-C-Stick wiegt lediglich 2,8 Gramm und soll dauerhaft an Geräten angeschlossen bleiben können. Er erreicht bis zu 200 MB/s beim Lesen und 140 MB/s beim Schreiben.
MyDual und MyDual Pro als günstigere Alternativen
Die beiden weiteren Serien setzen ebenfalls auf USB-C und USB-A, allerdings mit einem schwenkbaren Metallgehäuse. Bei der Geschwindigkeit gibt es deutliche Unterschiede:
- MyDual: Bis zu 100 MB/s lesend und 25 MB/s schreibend.
- MyDual Pro: Bis zu 200 MB/s lesend und 80 MB/s schreibend.
- Duo X Drive: Bis zu 550 MB/s lesend und 500 MB/s schreibend.
Gerade bei größeren Dateien dürfte sich der Aufpreis für die schnelleren Varianten bemerkbar machen. Die angegebenen Geschwindigkeiten sind allerdings Maximalwerte und keine Garantie für dauerhaft hohe Übertragungsraten.
Alle neuen Verbatim USB-Sticks und Preise
Die unverbindlichen Preisempfehlungen für sämtliche 14 Varianten im Überblick:
|Modell
|Art.-Nr.
|UVP
|Duo X Drive 128 GB
|31829
|49,99 €
|Duo X Drive 256 GB
|31830
|59,99 €
|Duo X Drive 512 GB
|31831
|89,99 €
|Duo X Drive 1 TB
|31832
|149,99 €
|Store ’n‘ Stay Nano 64 GB
|32016
|24,99 €
|Store ’n‘ Stay Nano 128 GB
|32017
|34,99 €
|Store ’n‘ Stay Nano 256 GB
|32018
|64,99 €
|MyDual 16 GB
|30312
|9,99 €
|MyDual 32 GB
|30313
|12,99 €
|MyDual 64 GB
|30314
|14,99 €
|MyDual 128 GB
|30315
|24,99 €
|MyDual Pro 64 GB
|30316
|16,99 €
|MyDual Pro 128 GB
|30317
|29,99 €
|MyDual Pro 256 GB
|30318
|44,99 €
Allen vier Produktreihen liegt die Nero 3-2-1-Backup-Software für Windows bei. Einen konkreten Verkaufsstart nennt Verbatim bislang nicht. Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle gibt es direkt beim Hersteller.
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