Der Speicherhersteller Verbatim erweitert sein Sortiment um vier USB-Stick-Serien mit USB-C, USB-A und Kapazitäten von bis zu 1 TB.

Die neuen Modelle unterscheiden sich vor allem bei Geschwindigkeit, Anschlüssen und Bauform. Preislich reicht das Angebot von 9,99 Euro für einen einfachen 16-GB-Stick bis zu 149,99 Euro für das schnellste Modell mit 1 TB Speicher. Interessant ist dabei vor allem die Kombination aus USB-C und USB-A, die bei drei der vier Produktreihen zum Einsatz kommt.

Verbatim Duo X Drive erreicht bis zu 550 MB/s

Das leistungsfähigste Modell ist der Duo X Drive mit USB 3.2 Gen 2. Verbatim nennt Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von maximal 500 MB/s. Damit bewegt sich der Stick bei den Übertragungsraten auf SSD-Niveau.

Das Metallgehäuse beherbergt sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Anschluss. Angeboten werden 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicherplatz.

Deutlich kleiner fällt der Store ’n‘ Stay Nano aus. Der USB-C-Stick wiegt lediglich 2,8 Gramm und soll dauerhaft an Geräten angeschlossen bleiben können. Er erreicht bis zu 200 MB/s beim Lesen und 140 MB/s beim Schreiben.

MyDual und MyDual Pro als günstigere Alternativen

Die beiden weiteren Serien setzen ebenfalls auf USB-C und USB-A, allerdings mit einem schwenkbaren Metallgehäuse. Bei der Geschwindigkeit gibt es deutliche Unterschiede:

MyDual: Bis zu 100 MB/s lesend und 25 MB/s schreibend.

Bis zu 100 MB/s lesend und 25 MB/s schreibend. MyDual Pro: Bis zu 200 MB/s lesend und 80 MB/s schreibend.

Bis zu 200 MB/s lesend und 80 MB/s schreibend. Duo X Drive: Bis zu 550 MB/s lesend und 500 MB/s schreibend.

Gerade bei größeren Dateien dürfte sich der Aufpreis für die schnelleren Varianten bemerkbar machen. Die angegebenen Geschwindigkeiten sind allerdings Maximalwerte und keine Garantie für dauerhaft hohe Übertragungsraten.

Alle neuen Verbatim USB-Sticks und Preise

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für sämtliche 14 Varianten im Überblick:

Modell Art.-Nr. UVP Duo X Drive 128 GB 31829 49,99 € Duo X Drive 256 GB 31830 59,99 € Duo X Drive 512 GB 31831 89,99 € Duo X Drive 1 TB 31832 149,99 € Store ’n‘ Stay Nano 64 GB 32016 24,99 € Store ’n‘ Stay Nano 128 GB 32017 34,99 € Store ’n‘ Stay Nano 256 GB 32018 64,99 € MyDual 16 GB 30312 9,99 € MyDual 32 GB 30313 12,99 € MyDual 64 GB 30314 14,99 € MyDual 128 GB 30315 24,99 € MyDual Pro 64 GB 30316 16,99 € MyDual Pro 128 GB 30317 29,99 € MyDual Pro 256 GB 30318 44,99 €

Allen vier Produktreihen liegt die Nero 3-2-1-Backup-Software für Windows bei. Einen konkreten Verkaufsstart nennt Verbatim bislang nicht. Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle gibt es direkt beim Hersteller.

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