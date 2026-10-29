Anker SOLIX PowerOS: Home Assistant und Homey im Fokus

Der Hersteller Anker SOLIX erweitert PowerOS um neue Funktionen und baut die Smart-Home-Anbindung mit Home Assistant und Homey aus.

Besonders interessant ist die stärkere Vernetzung der Stromspeicher mit anderen Smart-Home-Geräten. Während Home Assistant bereits unterstützt wird, kommt nun auch Homey hinzu. Weitere Anbieter sollen im November folgen. Damit lassen sich kompatible Haushaltsgeräte und Energiespeicher künftig besser aufeinander abstimmen.

Ein mögliches Szenario ist die automatische Nutzung von überschüssigem Solarstrom. Statt Energie ausschließlich im Speicher zwischenzulagern, könnten beispielsweise kompatible Verbraucher gezielt dann eingeschaltet werden, wenn ausreichend Solarstrom zur Verfügung steht. Welche konkreten Automatisierungen unterstützt werden, hängt von den jeweiligen Integrationen ab.

Anker SOLIX PowerOS: Mehr Automatik für Stromspeicher

Neben der Smart-Home-Vernetzung verbessert Anker SOLIX auch das eigentliche Energiemanagement. Ein überarbeiteter, selbstlernender Algorithmus berücksichtigt Wetterprognosen, Verbrauchsgewohnheiten und Strompreise, um Lade- und Entladevorgänge automatisch anzupassen.

Laut internen Simulationen sind bei Haushalten mit dynamischem Stromtarif durch den Wechsel vom bisherigen Eigenverbrauchsmodus in den Smart-Modus bis zu 30 Prozent zusätzliche Einsparungen gegenüber den bisherigen Einsparungen möglich.

Weitere Neuerungen im Überblick:

Solarüberschuss-Prognose: Informiert frühzeitig über erwartete Überschüsse bei der Solarstromerzeugung.

Informiert frühzeitig über erwartete Überschüsse bei der Solarstromerzeugung. Tarifautomatik: Optimiert die Speichersteuerung für feste, zeitvariable und dynamische Stromtarife.

Optimiert die Speichersteuerung für feste, zeitvariable und dynamische Stromtarife. Energie-Frühwarnsystem: Soll bei drohenden Unwettern oder Netzproblemen vorsorglich Energiereserven aufbauen, sofern die Hardware dies unterstützt.

Soll bei drohenden Unwettern oder Netzproblemen vorsorglich Energiereserven aufbauen, sofern die Hardware dies unterstützt. Intelligente Wunscherkennung: Ab Dezember sollen Nutzer ihren Energiebedarf in natürlicher Sprache beschreiben können. Änderungen müssen bestätigt werden.

Ab Dezember sollen Nutzer ihren Energiebedarf in natürlicher Sprache beschreiben können. Änderungen müssen bestätigt werden. Energie-Tagesbericht: Ebenfalls ab Dezember geplant, mit Informationen zu Erzeugung, Verbrauch, Einsparungen und Systemstatus.

Der Roll-out läuft seit Oktober 2026 und soll bis Dezember fortgesetzt werden. Unterstützt werden alle bisherigen Solarbank-Generationen einschließlich AC- und Max-Modellen sowie Anker SOLIX XE und XE AC. Nicht jede Funktion steht zwangsläufig auf jedem Gerät zur Verfügung.

Gerade die zusätzliche Homey-Anbindung und die weitere Öffnung für Smart-Home-Plattformen sind für mich die spannendsten Punkte. Ein Stromspeicher wird schließlich deutlich vielseitiger, wenn er nicht nur seinen eigenen Energiefluss optimiert, sondern auch mit anderen Geräten im Haushalt zusammenarbeiten kann.

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