Amazon startet mit Hardware ganz neu durch

Amazon schnappte sich vor ca. zwei Jahren den Hardware-Chef von Microsoft und machte sich intern an die Arbeit, man wollte die Hardware neu angehen. Es dauerte eine Weile, aber mit der Zeit sah man immer mehr den Einfluss von Panos Panay.

Letztes Jahr kündigte man außerdem an, dass Amazon nicht nur preiswerte und günstige Hardware plant, sondern auch preislich nach oben geht. In diesem Jahr gab es erstmals ein komplett neues Line-up, welches unter dieser Leitung entstand.

Mit dabei waren neue Produkte, wie ein teures, großes und mattes Smart Display, der Neustart der Tablets, auch mit einer teuren Pro-Version, wir haben mit dem Echo Time einen neuen Speaker mit Uhr gesehen, der auch nicht günstig ist, und dann gab es schönere Kindle-Reader und ein neuer Fire TV Stick war auch dabei.

Man sieht so langsam die Vision von Panos Panay, aber man merkt auch, dass alles mit Blick auf Alexa+ entwickelt wurde, der kostenpflichtigen Version von Alexa. Die meisten Produkte haben hier und da ein Extra, was man nur im Abo nutzen kann.

Die Frage ist jetzt, wie Amazon das weiter angeht, denn Alexa scheint abgehakt, da kommen keine Neuerungen mehr, eigentlich muss man als Alexa-Nutzer darüber nachdenken, ob man zu Alexa+ wechselt. Oder zu Prime, da ist Alexa+ enthalten.

Ich nutze Alexa+ seit einer Weile, bin aber noch nicht ganz zufrieden damit, denn die alten Basics funktionieren oft schlechter als zuvor. Und das bis heute. Amazon muss dafür Geld verlangen, weil die Entwicklung sehr teuer ist, aber bisher ist das alles noch grenzwertig. Vor allem, weil die Konkurrenz bei KI viel Druck macht.

Doch Google hat das gleiche Problem, wie zu Zeiten des Google Assistant, es gibt bei Gemini viel zu wenig Hardware. Und Speaker wie der neue Echo Time gefallen mir dann doch immer wieder gut und genau sowas will ich im Smart Home nutzen.

Bei Apple ist es ein anderes Problem, da ist man im Streit mit der EU und bringt kein Siri AI zu uns und dementsprechend auch nicht die Hardware. Eigentlich bleibt also nur Amazon für mich, wobei ich weiterhin offen in 2027 gehe. Mal schauen, wer am Ende gewinnt, eine wirklich zufriedenstellen Lösung bietet bisher keiner für mich an.

Und bei Amazon? Ich habe den Eindruck, dass das nur das Warm-up von Panos Panay war. 2027 wird noch größer, vielleicht sogar mit einem neuen Smartphone.

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