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Apple: Die große Event-Woche könnte schon heute starten

Oliver Schwuchow
Von

Mark Gurman hat verraten, dass Apple die neuen Produkte diese Woche nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach vorstellen könnte. Das macht man gerne, wenn es ein Event in Los Angeles am Mittwoch gibt. Und was macht den Anfang?

Apple Event: Der Ablauf der Woche

Das neue iPad mini mit OLED-Display könnte Apple heute vorstellen, gefolgt von zwei neuen M6-Macs (MacBook Pro Basis und iMac) am Dienstag und dem großen Highlight, dem MacBook Pro mit OLED und Touchscreen am kommenden Mittwoch.

Für die ersten zwei Ankündigungen reicht eine Pressemitteilung vollkommen aus, beim MacBook Pro mit OLED aber nicht, denn da werden wir auch eine ganz neue Version von macOS sehen, die für Toucheingaben optimiert ist. Diese wird Apple dann sicher genauer vorstellen und die werden Medien direkt danach testen können.

Marktgeschehen · 26. Oktober 2026

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Es gibt schon lange Produkte mit OLED-Display im Sortiment von Apple, bisher aber in der Regel nur im hochpreisigen Segment.… | mehr

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