Apple Event: Das werden wir die Woche sehen

Apple hat zu einem letzten Event für 2026 geladen und noch einen Schwung an Neuheiten für das Weihnachtsgeschäft im Gepäck. Vier Produkte stehen im Raum.

Das Event findet am 28. Oktober statt, also am Mittwoch, wird aber nicht live von Apple übertragen. Man hat lediglich ein paar Influencer nach Los Angeles in eine Location von Apple eingeladen. Und da auch Personen aus Deutschland dabei sind, dürfte der Fokus im Vergleich zum letzten Event etwas stärker auf Europa liegen.

Apple Event: Vier neue Produkte kommen

Es geht um Macs und um Pro-Modelle, das hat Apple im Teaser schon angedeutet, aber was werden wir sehen? Diese vier Produkte stehen wohl nächste Woche an:

Apple MacBook Pro (Highend): Wir bekommen ein ganz neues MacBook Pro, welches erstmals OLED besitzt und einen Touchscreen hat. Es wird noch mit dem M5-Lineup auf den Markt kommen, weil Apple den Plan für das M6-Lineup änderte und der Fokus schon jetzt auf 2027 und dem M7-Lineup liegt. Dieses MacBook Pro gibt es wieder in zwei Größen und es soll vor allem deutlich leichter werden.

Wir bekommen ein ganz neues MacBook Pro, welches erstmals OLED besitzt und einen Touchscreen hat. Es wird noch mit dem M5-Lineup auf den Markt kommen, weil Apple den Plan für das M6-Lineup änderte und der Fokus schon jetzt auf 2027 und dem M7-Lineup liegt. Dieses MacBook Pro gibt es wieder in zwei Größen und es soll vor allem deutlich leichter werden. Apple MacBook Pro (Basis): Dazu gesellt sich auch eine neue Basisversion, die 2027 angeblich komplett überarbeitet wird, die im aktuellen Gehäuse aber noch einmal ein kleines Upgrade mit einem M6 spendiert bekommt. So viel sollte man also nicht erwarten, das ist eher ein kleines Upgrade vor dem großen Schritt.

Dazu gesellt sich auch eine neue Basisversion, die 2027 angeblich komplett überarbeitet wird, die im aktuellen Gehäuse aber noch einmal ein kleines Upgrade mit einem M6 spendiert bekommt. So viel sollte man also nicht erwarten, das ist eher ein kleines Upgrade vor dem großen Schritt. Apple iMac: Dies trifft auch auf den iMac zu, der ebenfalls den M6 bekommt. Viel mehr steht aktuell nicht im Raum für den iMac. Vielleicht noch neue Farben, um zu zeigen, dass er neu ist. Eine große Version deutete sich immer mal wieder in Gerüchten an, wird aber 2026 definitiv nicht erwartet.

Dies trifft auch auf den iMac zu, der ebenfalls den M6 bekommt. Viel mehr steht aktuell nicht im Raum für den iMac. Vielleicht noch neue Farben, um zu zeigen, dass er neu ist. Eine große Version deutete sich immer mal wieder in Gerüchten an, wird aber 2026 definitiv nicht erwartet. Apple iPad mini: Neben dem MacBook mit OLED steht auch hier ein großes Upgrade mit OLED und dünneren Displayrändern an. Aber es wird wohl deutlich teurer und bekommt keine 120 Hz wie das iPad Pro. Unter der Haube werkelt der Apple A20 Pro und wir rechnen mit neuen Farben.

Ich bin vor allem auf macOS gespannt, was für Touch optimiert wird, denn bisher bin ich bei Laptops gar kein Fan von Touch, weil bisher keiner ein Desktop OS gut dafür optimieren konnte. Apple traue ich es zu, bin allerdings wirklich skeptisch.

Die anderen Macs sind übliche „Spec Bumps“, aber die Gerüchte deuten ja bereits darauf hin, dass sich das Warten auf die M7-Generation lohnen wird. Daher gibt es auch keinen M6 Pro oder M6 Max, im Grunde überspringt Apple die M6-Generation und bringt nur ein paar kleine Upgrades mit dem M6 in der Basisversion zu uns.

Und dann wäre das noch das iPad mini mit OLED, das letzte Produkt für 2026, auf das ich schon seit Jahren gespannt bin. Klingt auch gut, bis auf die Tatsache, dass es wohl nur 60 Hz gibt. Ich will auf die 120 Hz in meinem iPad Pro nicht verzichten.

Diese Roadmap hat Mark Gurman übrigens genau so für Ende 2026 vorhergesagt und er lieferte uns auch eine Roadmap für Anfang 2027, es geht also direkt weiter.

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