Apple iPhone 20 Pro: Das iPhone Air ist die Design-Grundlage

Rückblickend war das iPhone Air vielleicht nicht der Erfolg, den sich Apple erhofft hat, aber es legte die Grundlage für die Zukunft des Designs. Das iPhone Duo geht in die exakt gleiche Richtung und nächstes Jahr wird das iPhone Pro folgen.

Das iPhone 20 Pro (es wird vermutlich kein iPhone 19 Pro geben, wie es damals auch kein iPhone 9 beim Jubiläum gab) soll laut „Fixed Focus Digital“ in etwa wie ein iPhone Air aussehen. Nur etwas dicker, mit drei Kameras und noch weicheren Übergangen zwischen dem Glas auf der Frontseite und dem auf der Rückseite.

Es deutet immer mehr darauf hin, dass Apple dieses Design zum Jubiläum nutzen wird und man das aktuelle Aluminium-Design tatsächlich nur für zwei Generationen entwickelt hat. Das iPhone 20 Pro dürfte wie ein iPhone X 2.0 aussehen, mit dem Design des iPhone Air. Die kantige Designsprache endet also Ende 2027 wieder.

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