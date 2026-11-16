Smartphones

Apple iPhone 20 Pro: Das iPhone Air ist die Design-Grundlage

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Rückblickend war das iPhone Air vielleicht nicht der Erfolg, den sich Apple erhofft hat, aber es legte die Grundlage für die Zukunft des Designs. Das iPhone Duo geht in die exakt gleiche Richtung und nächstes Jahr wird das iPhone Pro folgen.

Das iPhone 20 Pro (es wird vermutlich kein iPhone 19 Pro geben, wie es damals auch kein iPhone 9 beim Jubiläum gab) soll laut „Fixed Focus Digital“ in etwa wie ein iPhone Air aussehen. Nur etwas dicker, mit drei Kameras und noch weicheren Übergangen zwischen dem Glas auf der Frontseite und dem auf der Rückseite.

Es deutet immer mehr darauf hin, dass Apple dieses Design zum Jubiläum nutzen wird und man das aktuelle Aluminium-Design tatsächlich nur für zwei Generationen entwickelt hat. Das iPhone 20 Pro dürfte wie ein iPhone X 2.0 aussehen, mit dem Design des iPhone Air. Die kantige Designsprache endet also Ende 2027 wieder.

Smartphones · 16. November 2026

Samsung Galaxy S27 Ultra: Neues Design ist „zu 100 Prozent sicher“

Ice Universe gilt als durchaus gute Quelle, wenn es um Smartphone-Leaks aus Asien geht und vor allem von Samsung. Er … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔆
    sagt am

    schade bin wohl mit die einzige die das kantige Design richtig gut fand :/

    Antworten

Mehr entdecken
Tesla kündigt offiziell zweites Elektroauto für Deutschland an
16.11.26 · Mobilität
ING-App bekommt großes Update: Diese Funktionen sind neu
16.11.26 · Fintech
Samsung Galaxy S27 Ultra: Neues Design ist „zu 100 Prozent sicher“
16.11.26 · Smartphones
Bundesverfassungsgericht bestätigt Sonderkündigungsrecht bei Kabel-TV
16.11.26 · Unterhaltung
iPhone Duo: Apple will vier Dinge optimieren, aber die Zeit wird knapp
16.11.26 · Smartphones
Black Weeks: mobiFlip+ dauerhaft zum halben Preis
11.11.26 · Internes · Update
Revolut: Italienisches Gericht ordnet einjährige Verwaltung an
16.11.26 · Fintech
Google: Neue Pixel-Funktion bleibt hinter den Erwartungen
11.11.26 · Firmware und Updates
BMW: Kein Apple CarPlay Ultra, aber dafür echte Knöpfe
16.11.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S27 Pro: Diese „Ultra-Kamera“ gibt es leider nicht
10.11.26 · Smartphones
Du bist hier: Apple · iPhone
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 20 Pro: Das iPhone Air ist die Design-Grundlage