Samsung Galaxy S27 Ultra: Neues Design ist „zu 100 Prozent sicher“

Ice Universe gilt als durchaus gute Quelle, wenn es um Smartphone-Leaks aus Asien geht und vor allem von Samsung. Er hat sich jetzt final festgelegt, das neue Design für das Samsung Galaxy S27 Pro und Samsung Galaxy S27 Ultra steht.

Wobei Design in der heutigen Zeit ein großes Wort ist, denn die meisten Modelle heben sich in erster Linie über die Kamera und deren Buckel ab. Doch da gibt es für das ganz neue Pro und für das Ultra einen neuen Buckel mit der Galaxy S27-Reihe.

Das Samsung Galaxy S27 und Samsung Galaxy S27+ werden sich also eher nicht verändern und setzen auf das alte und bekannte Design, nur die eigentlichen Top-Modelle sehen anders aus. Ich finde so eine breite Fläche aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, das gab es schon vorher und nutzt auch Apple mittlerweile.

100% sure this is the real design for the Galaxy S27 Pro and S27 Ultra pic.twitter.com/hXF0g1QViN — Ice Universe (@UniverseIce) November 15, 2026

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