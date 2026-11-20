Apple hat seine Black Friday Aktion für 2026 angekündigt und bietet vom 27. bis 30. November Geschenkkarten im Wert von bis zu 240 Euro.

Die Aktion gilt für ausgewählte Produkte im Apple Store. Statt klassischer Preisnachlässe erhalten Käufer eine Apple Gift Card, deren Wert von der jeweiligen Produktkategorie und dem gekauften Gerät abhängt.

Inzwischen hat Apple auch die konkreten Höchstbeträge für die verschiedenen Produktkategorien veröffentlicht. Besonders beim Mac fällt die mögliche Prämie vergleichsweise hoch aus.

Apple Black Friday 2026: Alle Angebote im Überblick

Die folgenden Geschenkkarten gibt es beim Kauf qualifizierter Produkte:

Mac: bis zu 240 Euro

bis zu 240 Euro iPad: bis zu 100 Euro

bis zu 100 Euro iPhone: bis zu 80 Euro

bis zu 80 Euro Apple Watch: bis zu 80 Euro

bis zu 80 Euro AirPods: bis zu 60 Euro

bis zu 60 Euro Beats-Zubehör: bis zu 60 Euro

bis zu 60 Euro HomePod: bis zu 40 Euro

bis zu 40 Euro Sonstiges Zubehör: bis zu 20 Euro

Die genannten Beträge sind jeweils Maximalwerte. Nicht jedes Gerät innerhalb einer Produktkategorie ist automatisch für die Aktion qualifiziert oder bringt die volle Geschenkkarte mit.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Aktionsseite von Apple.

Geschenkkarte statt direktem Rabatt

Bei der Abrechnung berücksichtigt Apple den Wert der Geschenkkarte als Rabatt auf das qualifizierte Produkt. Gleichzeitig werden sowohl das Gerät als auch die Gift Card beim Bezahlvorgang abgerechnet.

Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht und lässt sich nicht mit dem Apple Employee Purchase Plan oder bestimmten Treuerabatten für Unternehmen und den Bildungsbereich kombinieren. Auch einzelne Zahlungsarten sind ausgeschlossen.

Apple bietet zusätzlich die Möglichkeit, qualifizierte Altgeräte über Apple Trade In in Zahlung zu geben.

Wer ohnehin direkt bei Apple kaufen möchte, bekommt mit der Aktion einen zusätzlichen Anreiz. Ich würde allerdings vor dem Kauf die regulären Händlerpreise vergleichen. Eine Geschenkkarte über 240 Euro klingt gut, ist aber nicht automatisch besser als ein entsprechend reduzierter Kaufpreis.

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