Computer

Apple zeigt erstes MacBook Pro mit OLED und Touchscreen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple hat heute den ersten Laptop mit Touchscreen und macOS vorgestellt, etwas, was Steve Jobs vor Jahren als „sinnlos“ bezeichnete und man selbst auch immer wieder in Interviews als „unpraktisch“ positionierte. Das ändert sich aber jetzt.

Das erste MacBook Pro mit OLED-Display ist auch gleichzeitig das erste MacBook mit einem Touchscreen. Es ist ein sehr großer Schritt für die Macs von Apple und die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Kunden es wollen oder es, wie einst bei der Touchbar, verschwindet. Ich vermute, es bleibt, aber es bleibt in der Nische.

Die große Überraschung des heutigen Abends ist aber nicht das neue Display und auch nicht das überarbeitete Design, welches jetzt leichter ist, Apple bringt mit diesem neuen Modell tatsächlich das leuchtende Logo auf der Rückseite zurück.

Mich hat immer gewundert, warum man das eingestellt hat, denn es war immer ein Markenzeichen. Ich erinnere mich noch, wie ich einst zu spät in einen dunklen Raum in der Uni bin und zahlreiche Laptops mit einem Apple-Logo leuchteten.

Technisch ist der Nachteil nur, dass es weiterhin den M5 Pro und M5 Max gibt, den M6 Pro und M6 Max überspringt Apple, der Fokus liegt schon jetzt auf dem M7 für 2027. Aber man möchte dennoch 3.299 Euro haben, das ist eine Ansage. Vor allem für das kleine Modell, das große MacBook Pro startet jetzt bei 3.899 Euro. Irre.

Marktstart ist am 6. November, wer nur darauf gewartet hat, der kann es ab sofort bei Apple vorbestellen. Auf der Webseite gibt es dann alle weiteren Details dazu.

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Soweit ich weiß wurde der leuchtende Apfel doch entfernt, weil dafür das Display genutzt wurde und das dann zu dünn wurde oder so. Es hatte aber einen technischen Hintergrund. Ich persönlich halte Touch an einem Laptop für nutzlos/spielerei – ich weiß aber dass das nicht allgemeingültig ist, also gut für die Leute, die das haben wollen :)

    Antworten

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