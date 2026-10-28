Social

WhatsApp bekommt praktische Neuerung für geteilte Medien

Oliver Schwuchow
Von
WhatsApp (KI)

WhatsApp bekommt eine neue Funktion, die vor allem für die praktisch sein dürfte, die viele Medien mit anderen Menschen im Messenger teilen. Die App bekommt bald einen eigenen Bereich für „Medien“, den einige sogar schon kennen dürften.

In der Desktop-App auf dem Mac gibt es diese Option schon länger, doch jetzt wird diese Option auch auf Smartphones kommen. In der aktuellen Beta für iOS (Version 6.42.10.74) hat WABetaInfo diesen „Media Hub“ jedenfalls schon aktivieren können:

Ihr müsst in Zukunft also nicht mehr in die Chats der Personen, sondern geht auf euer Profil und bekommt dort eine schöne Übersicht der Fotos, Dateien und auch Links. Eine Suche gibt es natürlich auch noch, man muss nicht alles durchscrollen.

Bisher ist unklar, wie und wann der neue Bereich für Medien in die finale Version von WhatsApp kommt und wie es mit Android aussieht. Meta testet sowas in der Regel ein paar Wochen und dann wird es irgendwann nach und nach für alle verteilt.

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