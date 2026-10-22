Apple Music bekommt „eine neue Identität“

Apple hat Apple Music überarbeitet und trennt sich von der Farbe Rot, die man nach all den Jahren mit dem Musikdienst in Verbindung brachte. Es gibt ein neues Logo, eine neue Schriftart und vor allem ein neues Icon für die Musik-App.

Alles wird etwas „cleaner“ und es passt zum Auftritt von Apple TV (ehemals Apple TV+). Und es gibt auch einen neuen Sound für Apple Music. Das neue Design soll im Laufe der Woche verteilt werden und Apple hat sogar ein Video produziert:

Es ist aber für mich eines von vielen Beispielen, die ich in den letzten Jahren eher negativ einstufe. Ein absolut langweiliges Icon ohne Emotionen, jetzt sogar ohne Farbe. Mein iPhone sieht langsam wie eine Ansammlung an Logo mit weißem oder schwarzem (je nach Modus) Hintergrund aus. Echte Icons findet man kaum noch.

Ich vermisse die Ära, in der Google Maps nicht einfach nur das Logo in einem Icon, sondern ein kleiner und netter Ausschnitt einer Karte war. Ich bin ja nicht gläubig, aber „mir fehlt die Seele“ bei modernen Icons trifft es doch irgendwie ganz gut.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗