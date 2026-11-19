Apple lieferte mit Siri Modular ein Watchface (ist Teil von watchOS 27), mit dem ich in der Form nicht gerechnet habe, welches aber auf meiner Wunschliste als alter Ultra-Nutzer stand. Es ähnelt Modular Ultra und ist endlich mal ein gutes, lesbares und digitales Watchface. Ich nutze es seit dem Release fast täglich auf der Uhr.

Siri Modular besitzt mehrere Optionen (Stile) und mit watchOS 27.3 kommen jetzt sogar zwei weitere dazu, wie 9TO5Mac in der neuen Beta herausgefunden hat:

Wären nicht meine Optionen, weil ich das Watchface ohne die „smarten“ Inhalte nutze, aber schön zu sehen, dass dieses Watchface gerade im Fokus steht und Apple es weiter optimiert. Und das sogar noch vor watchOS 28, sowas hätte man sich ja auch aufsparen können. Mit watchOS 27.3 ist im Dezember zu rechnen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗