IKEA wollte sein smartes und günstiges Heizkörperthermostat „Liljebagge“ schon früher auf den Markt bringen, musste den Launch dann aber im Sommer doch auf Januar 2027 verschieben. Jetzt bereitet man sich auf den Marktstart bei uns vor.

Ab sofort findet man das Liljebagge auf der Homepage von IKEA, dort wird es als neu für 14,99 Euro gelistet. Eine Option zum Kaufen ist aber noch ausgegraut und es ist bisher auch in keinem Markt verfügbar, es könnte also bei 2027 bleiben.

IKEA LILJEBAGGE unterstützt Matter und Thread

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Matter-zertifiziert und Kommunikation über Thread

Temperaturbereich ab 5 °C in Schritten von 0,5 °C

2 AA-Batterien, laut IKEA rund 18 Monate Laufzeit

6 Adapter für verschiedene Heizkörperventile im Lieferumfang

Automatischer Entkalkungszyklus nach jeweils 7 Tagen Betrieb

Für die Einbindung in Matter-Systeme ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Im IKEA Home Smart System wird ein DIRIGERA-Hub benötigt. Die Kopplung erfolgt per Matter-QR-Code und bleibt nach dem Einlegen der Batterien 15 Minuten aktiv.

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