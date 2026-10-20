Firmware und Updates

Apple stellt iOS 27.2 fertig: Wann kommt das Update?

Oliver Schwuchow
Von

Apple hat die Entwicklung an iOS 27.2 abgeschlossen und verteilt den „Release Candidate“. Das ist die Version, die auch als finale Version verteilt wird, wenn es keine Fehler mehr gibt. Auch von watchOS 27.2 und Co. gibt es diese Version.

Mit iOS 27.2 gibt es u.a. Profile für die TV-App von Apple, es gibt neue Sprachen für Siri AI (kein Deutsch, keine EU, weiterhin Beta) und weitere Kleinigkeiten, sobald der finale Changelog für Deutschland da ist, reichen wir euch diese Details hier nach.

Wann kommt iOS 27.2? Vermutlich am Montag, sprich am 26. Oktober. Und was ist mit iOS 27.1? Diese Version gibt es exklusiv für das Apple iPhone Duo, was dann am Freitag erscheint. Das wird entweder auch iOS 27.2 nächste Woche bekommen oder Apple vereint die iPhones mit iOS 27.3, womit wir dann im Dezember rechnen.

Events · 19. Oktober 2026

Apple Event ist offiziell: Das sehen wir nächste Woche

Es hat sich seit Wochen angedeutet und jetzt ist es offiziell, wir sehen ein letztes Apple Event in diesem Jahr,… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
007 First Light: Version für Nintendo Switch 2 erscheint März 2027
19.10.26 · Gaming
Apple Event ist offiziell: Das sehen wir nächste Woche
19.10.26 · Events
Sony streicht Android 17 für das Xperia 10 VI wegen Speicherproblemen
16.10.26 · Firmware und Updates
Mercedes: Das neue Elektroauto soll „Maßstäbe im Segment“ setzen
19.10.26 · Mobilität
Nothing Phone: Neues Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht
15.10.26 · Firmware und Updates
Porsche schließt vollelektrisches Flaggschiff komplett aus
19.10.26 · Mobilität
In einem Monat erscheint endlich GTA 6
19.10.26 · Gaming
OPPO stellt ColorOS 17 vor: Das steckt im großen Update
13.10.26 · Firmware und Updates
BMW muss „kleiner und schlagfertiger werden“
19.10.26 · Mobilität
Nothing verteilt sein bislang größtes Software-Update
13.10.26 · Firmware und Updates
Du bist hier: Apple · iOS · iPhone
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Apple stellt iOS 27.2 fertig: Wann kommt das Update?