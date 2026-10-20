Apple stellt iOS 27.2 fertig: Wann kommt das Update?

Apple hat die Entwicklung an iOS 27.2 abgeschlossen und verteilt den „Release Candidate“. Das ist die Version, die auch als finale Version verteilt wird, wenn es keine Fehler mehr gibt. Auch von watchOS 27.2 und Co. gibt es diese Version.

Mit iOS 27.2 gibt es u.a. Profile für die TV-App von Apple, es gibt neue Sprachen für Siri AI (kein Deutsch, keine EU, weiterhin Beta) und weitere Kleinigkeiten, sobald der finale Changelog für Deutschland da ist, reichen wir euch diese Details hier nach.

Wann kommt iOS 27.2? Vermutlich am Montag, sprich am 26. Oktober. Und was ist mit iOS 27.1? Diese Version gibt es exklusiv für das Apple iPhone Duo, was dann am Freitag erscheint. Das wird entweder auch iOS 27.2 nächste Woche bekommen oder Apple vereint die iPhones mit iOS 27.3, womit wir dann im Dezember rechnen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗