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Apple Event ist offiziell: Das sehen wir nächste Woche

Oliver Schwuchow
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Es hat sich seit Wochen angedeutet und jetzt ist es offiziell, wir sehen ein letztes Apple Event in diesem Jahr, wobei es wieder eine kleinere „Experience“ ist. Dieses Mal aber etwas größer und wichtiger, das wird bei der Einladung auch direkt klar.

Wann geht es los? Am 28. Oktober. Wird es live gezeigt? Nein. Wo findet es statt? In Los Angeles. Dort zeigt Apple gerne Macs und wir sehen ein MacBook Pro mit M6, den iMac mit M6 und auch das ganz neue MacBook mit Touchscreen ist dabei.

Das hat Apple in der Animation für die Einladung angedeutet, vielleicht gibt es auch noch Support für den Apple Pencil zum Zeichnen. Und dann sehen wir wohl auch das iPad mini mit OLED, was das Lineup an Neuheiten für dieses Jahr abrundet.

PS: Das Motto lautet „Pro and tell.“, es geht also um Pro-Produkte, was für mich ein MacBook Ultra eher ausschließt. Mal schauen, wie das neue MacBook also heißt, vielleicht gibt es, wie beim MacBook Neo, auch einen komplett neuen Namen.

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