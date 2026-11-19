Apple stellt seine Pläne für einen iMac mit OLED-Display offenbar auf den Prüfstand und erwägt sogar, das Projekt vollständig einzustellen.

Wie das südkoreanische Branchenmedium „The Elec“ unter Berufung auf Industriekreise berichtet, führt Apple entsprechende Gespräche mit Samsung Display. Derzeit soll vor allem eine Verschiebung des Entwicklungsplans diskutiert werden. Eine endgültige Entscheidung ist demnach noch nicht gefallen.

OLED-iMac: Hohe Kosten und schwache Nachfrage

Der wichtigste Grund für die Neubewertung sollen die hohen Kosten der OLED-Panels sein. Der iMac verkauft sich in deutlich geringeren Stückzahlen als Smartphones oder Notebooks. Teure Displays lassen sich deshalb schwieriger wirtschaftlich einsetzen.

Hinzu kommen offenbar die enttäuschenden Verkaufszahlen des OLED-iPad-Pro. Die gemeinsamen Panel-Lieferungen von Samsung Display und LG Display sollen in diesem Jahr um rund 18 Prozent auf 4,9 Millionen Einheiten sinken. Im Vorjahr waren es noch 6 Millionen.

Apple hatte für einen möglichen OLED-iMac ursprünglich die Jahre 2029 oder 2030 ins Auge gefasst. Bei den Displayherstellern wurden dafür Panels mit folgenden Eigenschaften angefragt:

Bildschirmdiagonale von 24 Zoll

Helligkeit von 600 Nits

Pixeldichte von 218 Pixeln pro Zoll

Samsung Display arbeitet dafür an einer OLED-Technologie mit fünf lichtemittierenden Schichten, die Helligkeit und Lebensdauer verbessern soll. Auch LG Display hatte entsprechende Entwicklungen verfolgt, die Arbeiten am ersten OLED-iMac-Panel inzwischen aber offenbar gestoppt.

Apple entwickelt parallel einen neuen LCD-iMac

Interessant ist, dass Apple laut dem Bericht inzwischen auch bei LCD-Herstellern wie BOE neue Displays angefragt hat. Diese sollen ebenfalls für einen iMac vorgesehen sein, der ungefähr 2029 erscheinen könnte.

Damit überschneiden sich die Zeitpläne beider Technologien. Apple hält sich also offenbar die Möglichkeit offen, beim iMac weiterhin auf LCD zu setzen.

Für die Displayhersteller wäre eine Absage an OLED durchaus unangenehm, schließlich investieren sie bereits in entsprechende Entwicklungen.

Für iMac-Käufer würde das vor allem bedeuten, dass der Wechsel auf OLED noch länger auf sich warten lassen könnte. Angesichts der ohnehin erst für 2029 oder 2030 diskutierten Einführung wäre das eine ziemlich lange Wartezeit auf eine Display-Technologie, die Apple beim iPad Pro bereits seit 2024 einsetzt.

Für mich ist die Überlegung durchaus nachvollziehbar. Der iMac ist kein High-End-Rechner, sondern eher ein Desktop für den breiten Markt. Ein teures OLED-Display halte ich hier für ziemlich überflüssig. Sollte Apple irgendwann wieder einen größeren iMac ins Programm nehmen, sähe die Sache für mich schon anders aus.

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