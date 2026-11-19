Der Titanrahmen bekam beim iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro durchaus viel Lob bei Apple, denn er war hochwertig und nicht so schwer wie Edelstahl davor. Doch mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 18 Pro entschied sich Apple für Aluminium.

Praktisch, aber nicht schön und nicht „Pro“. Mit dem iPhone 20 Pro, welches wohl ein komplett neues Design bekommt, kehrt Titan aber wieder zurück, so „Fixed Focus Digital“. Das Jubiläumsmodell soll einen Rahmen aus Titan bekommen.

Unklar ist, ob Apple auf einen matten oder glänzenden Rahmen setzt, aber ich rechne mit glänzend, da man das aktuell beim iPhone Air und iPhone Duo nutzt. Und weil das iPhone 20 Pro sicher wie eine Neuauflage des iPhone X aussieht.

Das Apple iPhone 20 Pro dürfte also wie eine Mischung aus iPhone Air, iPhone 18 Pro und iPhone X aussehen, was ich mir ganz gut vorstellen kann. Ich bin aber mal gespannt, wie man erklärt, warum das 2025 und 2026 nicht möglich war und wieso man hier Aluminium nutzen musste. Das wird Apple aber sicher einfach ignorieren.

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