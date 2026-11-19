Aqara reduziert Smart-Home-Technik: Jetzt gibt es bis zu 45 Prozent Rabatt
Der Smart-Home-Hersteller Aqara startet seine Black Week mit bis zu 45 Prozent Rabatt auf ausgewählte Geräte.
Die Aktion läuft vom 19. bis zum 30. November 2026 und umfasst unter anderem smarte Türschlösser, Überwachungskameras, Sensoren und Heizkörperthermostate. Die Black-Friday-Angebote von Aqara sind bei Amazon zu finden. Besonders hoch fällt der Nachlass beim Smart Lock U200 Lite aus.
Aqara Black Friday: Türschlösser und Kameras reduziert
Bei den smarten Türschlössern gibt es das Aqara Smart Lock U200 Lite mit 45 Prozent Rabatt. Es lässt sich unter anderem über Apple Home, Google Home und Amazon Alexa steuern. Das umfangreicher ausgestattete U200 mit Fingerabdrucksensor, Keypad und Apple Home Key ist um 17 Prozent reduziert.
Auch bei den Sicherheitskameras und Videotürklingeln gibt es mehrere Angebote:
- Kamera-Hub G5 Pro: 30 Prozent Rabatt
- Kamera-Hub G350: 15 Prozent Rabatt
- Kamera G100: 15 Prozent Rabatt, im Doppelpack 20 Prozent
- Türklingel-Kamera-Hub G410: 31 Prozent Rabatt
- Türklingel-Kamera G400: 15 Prozent Rabatt
Der G350 kombiniert Weitwinkel- und Teleobjektiv und dient gleichzeitig als Zigbee-Hub und Matter-Controller. Die beiden Videotürklingeln ermöglichen Benachrichtigungen und Gespräche mit Besuchern über das Smartphone.
Auch Thermostate, Sensoren und Beleuchtung günstiger
Wer seine Heizung automatisieren möchte, bekommt das Heizkörperthermostat W600 mit 20 Prozent Rabatt. Das Fußbodenheizungsthermostat W500 ist um 15 Prozent reduziert.
Bei den Sensoren gibt es ebenfalls Nachlässe. Der Präsenz-Multisensor FP300 kostet 20 Prozent weniger, der Spatial Multi-Sensor FP400 ist um 16 Prozent reduziert. Letzterer kann laut Aqara bis zu zehn Personen in acht Raumzonen erfassen. Der Rauchmelder wird einzeln um 22 Prozent und im Dreierpack um 33 Prozent günstiger angeboten.
Für die Beleuchtung sind der Lichtschalter H2 EU (20 Prozent), der LED Strip T1 (34 Prozent) und die Deckenleuchte T1M (20 Prozent) reduziert.
Wer eine zentrale Steuerung benötigt, findet außerdem den Aqara Hub M3 mit 31 Prozent Rabatt. Er unterstützt Zigbee, Thread und Matter.
Alle genannten Angebote sollen bis einschließlich 30. November verfügbar sein.
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