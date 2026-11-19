Während der Amazon Black Friday Woche ist der Ring Intercom Audio zu gutem Kurs von nur 29,99 € erhältlich. In diesem Jahr sollte man eher zu einem Bundle greifen, was zum gleichen Preis mehr bietet.

Ring Intercom Audio macht die Gegensprechanlagen ganz einfach smart und ermöglicht es, mit Personen vor der Haustür zu sprechen – auch von unterwegs. Ähnliche Hardware kennt man beispielsweise von Nuki, nur, dass Ring Intercom Audio erheblich günstiger ist – gerade jetzt zur Black Friday Woche gibt es wieder einen guten Rabattpreis.

Der Clou: Amazon verkauft in diesem Jahr auch die Smart-Home-Bundles zum gleichen Preis. Heißt also, mit Ring Innenkamera oder mit Türspion-Kamera kostet der Ring Intercom Audio ebenfalls nur 29,99 Euro. In Kombination mit der Ring Schwenk-/Neige-Innenkamera (Pan-Tilt) werden 34,99 Euro fällig.

Der User erhält über Ring Intercom Audio Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand die Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kann Besuchern über die Ring-App Zugang zum Gebäude gewährt werden. Selbstverständlich kann man einfach wie bei einem Telefonat mit dem Besucher sprechen.

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Auch gibt es eine automatische Freigabefunktion für Amazon-Lieferungen, sowie eine Gast-Funktion und geteilte Zugänge. Ring Intercom wird an eine bestehende Gegensprechanlage angeschlossen und ist zur Selbstinstallation gedacht. Ob die Hardware an eure Gegensprechanlage passt, kann hier geprüft werden.

Ich persönlich habe vor zwei Jahren noch für knapp 40 € zugeschlagen und bereue den Kauf der Ring Intercom Audio nicht im Geringsten. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist weiterhin jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden.

Von meiner Seite aus gibt es ganz klar den Tipp, Ring Intercom Audio einmal auszuprobieren. Gerade jetzt zum Preis von 29,99 €. Und schaut euch wie gesagt ruhig die Bundles an, da sind auch sehr gute Preise zu erzielen.

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