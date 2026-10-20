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ARD startet neue Bürgerbefragung zur Demokratie in Deutschland

René Hesse
Von
3 Kommentare

Die ARD startet eine neue bundesweite Bürgerbefragung zur Demokratie. Ab sofort können Menschen ab 16 Jahren ihre Meinung einbringen.

Das Beteiligungsprogramm „Deine Meinung zählt!“ geht damit in die zweite Runde. Vom 20. Oktober bis zum 1. November 2026 können Interessierte aus ganz Deutschland über die Internetseite der ARD teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft der Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

ARD-Befragung: Ergebnisse werden am 9. November veröffentlicht

Die ARD möchte unter anderem erfahren, wie zufrieden die Menschen mit der Demokratie in Deutschland sind und welche Veränderungen sie sich wünschen. Auch die Möglichkeiten einer stärkeren direkten Beteiligung an politischen Entscheidungen werden thematisiert.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Fragen:

  • Wie zufrieden sind die Menschen mit der Demokratie?
  • Wie wird der gesellschaftliche Zusammenhalt bewertet?
  • Was können Politik und Bürger zur Stärkung der Demokratie beitragen?
  • Welche Rolle könnte mehr direkte Demokratie spielen?

Parallel zur offenen Beteiligung führt das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD eine repräsentative Umfrage durch. Diese Unterscheidung ist wichtig: Die freiwilligen Antworten der Teilnehmer sind nicht automatisch repräsentativ für die gesamte Bevölkerung.

Die Ergebnisse sollen am 9. November 2026 veröffentlicht und im Fernsehen, Radio sowie in den digitalen Angeboten der ARD aufgegriffen werden. Das Datum fällt mit dem Jahrestag des Mauerfalls von 1989 und dem Gedenktag an die Novemberpogrome von 1938 zusammen.

Teilnehmer können sich außerdem für die ARD-Sendungen „ARD-Arena“ und „Die 100 – was Deutschland bewegt“ bewerben.

Die Kombination aus offener Bürgerbeteiligung und repräsentativer Meinungsforschung bietet durchaus interessante Möglichkeiten. Besonders aufschlussreich dürfte sein, wo sich die freiwillig geäußerten Ansichten von den Ergebnissen der repräsentativen Befragung unterscheiden.

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  1. M 👋
    sagt am

    Super sinnvoll natürlich, dass man Name und E-Mail-Adresse angeben muss…

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu M ⇡

      Was ist daran schwierig? Wie soll man dich sonst kontaktieren?

      Antworten
    2. Sven Jacob 🌟
      sagt am zu M ⇡

      Interessant, das du damit ein Problem hast. Wer Interesse an sachlicher, argumentativer Diskussion und Meinungsaustausch hat, sollte da kein Problem mit haben. Wer natürlich nur herumpöbeln will….

      Antworten

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