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7 vs. Wild kehrt zurück: Diese sieben Kandidaten kämpfen ums Überleben

René Hesse
Von
1 Kommentar

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur sechsten Staffel von 7 vs. Wild mit dem Titel „Sierra El Diablo“ veröffentlicht.

Die Survival-Show kehrt dabei zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Alle sieben Teilnehmer werden einzeln in der Wildnis ausgesetzt und müssen ohne gegenseitige Unterstützung zurechtkommen. Der neue Trailer gibt einen ersten Eindruck von den körperlichen und psychischen Belastungen.

Als Host begleitet Survival-Experte Ed Stafford die Staffel und erläutert im Trailer die Bedingungen vor Ort.

7 vs. Wild: Staffel 6 entsteht unter extremen Bedingungen

Gedreht wurde in Xaraguá in der Dominikanischen Republik nahe der Grenze zu Haiti. Die Region wird auch Sierra El Diablo genannt, was übersetzt „Gebirge des Teufels“ bedeutet.

Laut Produktion herrschen dort Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius im Schatten. Die gefühlte Temperatur kann sogar 50 Grad überschreiten. Hinzu kommen Kakteen, Skorpione, Taranteln und ein schwieriger Zugang zu Trinkwasser. Als mögliche Nahrungsquellen werden Kakteen und Insekten genannt.

Diese sieben Teilnehmer sind in Staffel 6 dabei:

  • Simon Hegewald, Wander-Content-Creator
  • Jang Ludi, Wildcard-Gewinner
  • Tatjana Sabitzer, österreichische Elitesoldatin
  • Mike Singer, Sänger und Songwriter
  • Nika Sofie, Content-Creatorin
  • Matthias Steiner, ehemaliger Gewichtheber und Olympiasieger
  • Rick Zabel, ehemaliger Radrennfahrer

7 vs. Wild startete 2021 auf YouTube und ist seit der dritten Staffel zusätzlich bei Prime Video verfügbar. Nach Angaben der Produktion erreichte das Format bislang mehr als 380 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Die Rückkehr zum Einzelkämpfer-Prinzip dürfte vor allem Zuschauer interessieren, denen in den vergangenen Staffeln der ursprüngliche Survival-Gedanke etwas zu kurz kam. Unter diesen klimatischen Bedingungen könnte gerade das Fehlen gegenseitiger Hilfe einen erheblichen Unterschied machen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Unterhaltung · 14. Oktober 2026

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  1. Robert 🔅
    sagt am

    Weg von der Gruppe und wieder auf Einzelkämpfer zu setzen, ist auf jeden Fall das bessere Konzept

    Antworten

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