Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft

Audi hält an AUDI in China fest und bleibt bei einer Zwei-Marken-Strategie, wie man diese Woche mitgeteilt hat. Audi, die klassische Marke mit den vier Ringen, soll sich eher um die teureren Modelle kümmern, die von FAW Audi entwickelt werden.

AUDI, die „neue“ Marke ohne Ringe und mit Großbuchstaben, wird gemeinsam mit SAIC geleitet und zielt auf etwas modernere und günstigere Modelle ab. Audi wird auch weiterhin reine Verbrenner verkaufen, diese gibt es bei AUDI jedoch nicht.

Bisher macht sich diese neue Strategie noch nicht positiv bei Audi bemerkbar, man kämpft wie alle anderen Premiummarken aus Europa mit einer sinkenden Nachfrage in China. Doch AUDI hat bisher auch nur zwei Modelle im Portfolio, weitere folgen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗