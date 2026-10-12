Mobilität

Abwärtstrend hält an: Audi verkauft weniger Autos

Oliver Schwuchow
Von

Audi verkauft immer weniger Autos und kommt in den ersten neun Monaten des Jahres auch nur noch auf knapp über eine Million (1.042.200 Einheiten). Man blickt somit auf einen Einbruch von 11,4 Prozent bei der VW-Marke aus Ingolstadt.

Audi ist damit nicht alleine, auch andere Premiummarken tun sich aktuell schwer und die Krise bei Porsche ist im VW-Konzern sogar noch größer. Aber Audi hat eben ein sehr aktuelles Lineup und ob der teure A2 das ändert, bleibt abzuwarten.

Die Premiummarken im VW-Konzern fokussieren sich in der Krise aber auch wieder mehr auf Verbrenner und hoffen, dass man so den Abwärtstrend stoppen kann. Es deutet sich aber an, dass die jüngsten Optimierungen des Portfolios und der Schritt zu AUDI in China nicht reichen, um Audi wieder auf den alten Kurs zu bringen.

Mobilität · 12. Oktober 2026

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