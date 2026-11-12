Avengers Endgame: Neue Version ab morgen bei Disney+ verfügbar

Am 16. Dezember startet Avengers Doomsday im Kino und als Vorbereitung auf den neuen Marvel-Film gab es eine neue Version von Avengers Endgame, die den Zusatz „Encore“ bekam und neue Szenen beinhaltete, die wichtig sein sollen.

Diese Version von Endgame zeigte Disney im September im Kino und man wartet dieses Mal natürlich nicht so lange mit dem Release bei Disney+, die neue Version wird ab morgen bei Disney+ verfügbar sein (damit man danach ins Kino geht).

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