Unterhaltung
Avengers Endgame: Neue Version ab morgen bei Disney+ verfügbar
Am 16. Dezember startet Avengers Doomsday im Kino und als Vorbereitung auf den neuen Marvel-Film gab es eine neue Version von Avengers Endgame, die den Zusatz „Encore“ bekam und neue Szenen beinhaltete, die wichtig sein sollen.
Diese Version von Endgame zeigte Disney im September im Kino und man wartet dieses Mal natürlich nicht so lange mit dem Release bei Disney+, die neue Version wird ab morgen bei Disney+ verfügbar sein (damit man danach ins Kino geht).
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Das heißt also, ich muss nicht nur einen Haufen alter Filme nachholen, nein ich muss extra eine neue Version eines alten Films anschauen weil nachträglich in den alten Film neues Szenen reingeschnitten wurden die für den neuen Film wichtig sind?
Kann man sich echt nicht ausdenken sowas.
Aber das MCU ist halt einfach durch.
Schade, ich hab die Filme echt mal gerne geschaut.
Geht mir da genauso.
Gab es nicht mal Gerüchte, das MCU sollte eine Art Reboot bekommen, weil sich da zu viel Altlast angesammelt hat? Das hier klingt eher nach dem Gegenteil. Und wollen die wirklich darauf setzen, dass ausgerechnet vor allem Disney+-Abonnenten ins Kino gehen statt auf den Streaming-Release zu warten?
Ja, soll nach Avengers Secret Wars passieren (also ab 2028).