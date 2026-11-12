Neue Orte für GTA? Rockstar äußert sich zur Zukunft

Ich freue mich auf eine Zeit, in der die USA mal nicht mehr der Fokus in vielen Bereichen sind und Aliens mal nicht Manhattan angreifen oder ein Superheld ein fiktives Kalifornien retten muss. Gibt es, aber die Unterhaltungsbranche in den USA dominiert immer noch. Und auch die GTA-Reihe spielte bisher immer in den USA.

Städte wie Los Santos, Liberty City oder Vice City sind echten Städten (LA, New York und Miami) nachempfunden, Rockstar baut diese teilweise sogar detailliert nach, das ist also kein Geheimnis. Doch wie wäre es mal mit einem Ort, der nicht in den USA liegt? Dies wollte der Guardian wissen und bekam auch eine Antwort.

GTA bleibt vorerst in den USA

Man soll niemals nie sagen, so Rob Nelson von Rockstar, aber „in Amerika gibt es noch so viel zu tun“. Klingt für mich wie eine indirekte Absage, jedenfalls für die nächsten GTA-Spiele, die geplant sind und schneller kommen sollen. Vermutlich wird man die bekannten Städte der Reihe mit der neuen Grafik besuchen können.

Die USA sind ein spannendes Land und die Amerikaner lassen sich gut parodieren, das muss man Grand Theft Auto lassen, eines Tages fände ich aber auch mal ein London, Kyoto oder Rom durchaus spannend. Oder, wenn man schon in den USA bleibt, dann vielleicht mal ein neues GTA, welches eine ganz neue Stadt besucht.

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